Отступные за вингера «Барселоны» Ламина Ямаля составят 1 миллиард евро

1696231984

вчера, 10:33

Сегодня «Барселона» официально объявит о подписании нового контракта с нападающим сборной Испании Ламином Ямалем. Соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Договорённость была достигнута в июле. Сумма отступных по новому контракту составит 1 миллиард евро.

В текущем сезоне Ямаль провёл 9 матчей, отдал 2 голевых передачи и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 16-летнего игрока в 25 миллионов евро.