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Отступные за вингера «Барселоны» Ламина Ямаля составят 1 миллиард евро

вчера, 10:33

Сегодня «Барселона» официально объявит о подписании нового контракта с нападающим сборной Испании Ламином Ямалем. Соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Договорённость была достигнута в июле. Сумма отступных по новому контракту составит 1 миллиард евро.

В текущем сезоне Ямаль провёл 9 матчей, отдал 2 голевых передачи и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 16-летнего игрока в 25 миллионов евро.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:11
Чет заманала уже Барса со своим лярдом, разве неясно, что ближайшие лет 20 никто никого за такие деньги не купит. Пусть сразу 100 в отступные записывают, хоть что-то новое услышим
протон
протон
вчера в 10:56
Очень интересный умный игрок. Не носится без толку как многие вингеры, а старается играть в пас, отдает умные и своевременные передачи. При этом отличный дриблинг и удар. Крутая замена Дембеле из кантеры!
Но хотел бы еще отметить не применительно конкретно к Барсе, конечно, но с суммами трансферов нужно что-то делать. Возможно, систему как в фентези - есть максимально возможная сумма за игрока. Это уже какие-то абсолютно сумасшедшие суммы, которые уже даже не смешные.
Гость
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