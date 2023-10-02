Отступные за вингера «Барселоны» Ламина Ямаля составят 1 миллиард евро

Сегодня «Барселона» официально объявит о подписании нового контракта с нападающим сборной Испании Ламином Ямалем. Соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Договорённость была достигнута в июле. Сумма отступных по новому контракту составит 1 миллиард евро.
В текущем сезоне Ямаль провёл 9 матчей, отдал 2 голевых передачи и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 16-летнего игрока в 25 миллионов евро.
Но хотел бы еще отметить не применительно конкретно к Барсе, конечно, но с суммами трансферов нужно что-то делать. Возможно, систему как в фентези - есть максимально возможная сумма за игрока. Это уже какие-то абсолютно сумасшедшие суммы, которые уже даже не смешные.
Но хотел бы еще отметить не применительно конкретно к Барсе, конечно, но с суммами трансферов нужно что-то делать. Возможно, систему как в фентези - есть максимально возможная сумма за игрока. Это уже какие-то абсолютно сумасшедшие суммы, которые уже даже не смешные.