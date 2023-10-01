Агент Жемалетдинова и Миранчука высказался по поводу их контрактов

Футбольный агент , представляющий интересы игроков «Локомотива» и , рассказал, как обстоят дела с продлением контрактов полузащитников.

Что с контрактами Жемалетдинова и Миранчука? Всё замечательно! Никаких проблем! Генеральный директор закончит работу в клубе «Локомотив», и всё будет хорошо! Думаю, только так.

Пока Леонченко в «Локо» продления не будет? Наверное, да. Напряжённые ли у нас с ним отношения? У меня с ним нет никаких отношений.

Кто раньше уйдёт из клуба: гендир или Миранчук с Жемалетдиновым? Думаю, первый вариант.