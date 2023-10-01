Агент Жемалетдинова и Миранчука высказался по поводу их контрактов

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы игроков «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука, рассказал, как обстоят дела с продлением контрактов полузащитников.
Что с контрактами Жемалетдинова и Миранчука? Всё замечательно! Никаких проблем! Генеральный директор закончит работу в клубе «Локомотив», и всё будет хорошо! Думаю, только так.
Пока Леонченко в «Локо» продления не будет? Наверное, да. Напряжённые ли у нас с ним отношения? У меня с ним нет никаких отношений.
Кто раньше уйдёт из клуба: гендир или Миранчук с Жемалетдиновым? Думаю, первый вариант.
Соглашения обоих футболистов истекают в июне 2024 года. В текущем сезоне Миранчук провёл 13 игр, забил 2 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки. На счету Жемалетдинова: 8 матчей, гол, ассист и жёлтая карточка.
Напомним, вчера в матче 10-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Пари НН».
Но справедливости ради надо и Антону с Рифатом прибавить, пока они не похожи на самих себя. Пора уже отходить от травм и набирать форму.
Но справедливости ради надо и Антону с Рифатом прибавить, пока они не похожи на самих себя. Пора уже отходить от травм и набирать форму.