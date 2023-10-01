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Агент Жемалетдинова и Миранчука высказался по поводу их контрактов

вчера, 09:30

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы игроков «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука, рассказал, как обстоят дела с продлением контрактов полузащитников.

Что с контрактами Жемалетдинова и Миранчука? Всё замечательно! Никаких проблем! Генеральный директор закончит работу в клубе «Локомотив», и всё будет хорошо! Думаю, только так.

Пока Леонченко в «Локо» продления не будет? Наверное, да. Напряжённые ли у нас с ним отношения? У меня с ним нет никаких отношений.

Кто раньше уйдёт из клуба: гендир или Миранчук с Жемалетдиновым? Думаю, первый вариант.

Соглашения обоих футболистов истекают в июне 2024 года. В текущем сезоне Миранчук провёл 13 игр, забил 2 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки. На счету Жемалетдинова: 8 матчей, гол, ассист и жёлтая карточка.

Напомним, вчера в матче 10-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Пари НН».

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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:14
Понятно, что напряжение агента и Леонченко присутствует, да и у меня у самого возникает сомнение в профессиональных качествах Леонченко.
Но справедливости ради надо и Антону с Рифатом прибавить, пока они не похожи на самих себя. Пора уже отходить от травм и набирать форму.
Сп62
Сп62
вчера в 10:24
Ответ на вопрос: роль личности в футболе.
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