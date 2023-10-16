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Португалия разгромила Боснию и Герцеговину в матче отбора на Евро-2024

вчера, 23:39
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина0 : 5Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Боснии и Герцеговины проиграла команде Португалии в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 (0:5).

На 5-й минуте встречи счёт открыл Криштиану Роналду, реализовав пенальти. На 20-й нападающий оформил дубль. Бруну Фернандеш на 25-й забил 3-й мяч гостей. Жоау Канселу на 32-й сделал счёт более крупным, а Жоау Феликс на 41-й провёл 5-й гол португальцев.

Босния и Герцеговина занимает 5-е место в группе J, имея в активе 9 очков. Португалия — лидер квартета с 24 баллами.

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Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Sddffggghj (раскрыть)
сегодня в 13:03
Главное придумать обман и охотно в него верить.
Весь мир видел как Португалия вылетела от Марокко, и как Аргентина выиграла Францию в финале.
Совсем скоро выиграет свой 8-й ЗМ.
Лиза Никонова
Лиза Никонова ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 12:40
да, спать не может, когда роня забивает всякому шлаку в сборных по классике)
Лиза Никонова
Лиза Никонова ответ Sddffggghj (раскрыть)
сегодня в 12:39
разрывает с кем, с босниями и верблюдолиге с пеналей и метра?)) самим не смешно?)
Лиза Никонова
Лиза Никонова ответ Sddffggghj (раскрыть)
сегодня в 12:39
дооо, конечно, куплен, потому что фанатам замыкателя так удобно считать))

куплен также в таком случае, как куплен евро 2016
Sddffggghj
Sddffggghj
сегодня в 10:04
Рон разрывает. Второй матч подряд. А гном снова с лигой не угадал. Сперва в фермерской спëкся, теперь в млс сдулся за 5 матчей до плей-офф. Всë никак не угонится за Роном. Теперь в СА побежит. Обезьяна)))
Sddffggghj
Sddffggghj ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 10:01
Криш спит спокойно, потому что ЧМ продан.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:54
Гном плачет
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 07:42
Два дубля подряд. Кто-нибудь так делал в его возрасте?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Замыкалду (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 07:41
Ты даже назвал себя в честь него. Это о многом говорит
ABir
ABir
сегодня в 05:56
Не зря приглашается в сборною Криштиану, отрабатывает свое место по полной программе
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:51
После победы Лионеля на ЧМ бессонные ночи могут быть только у криша.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 03:28
Лидер на то и лидер.
протон
протон
сегодня в 03:12
Босния это вообще днищенское дно!
pn2zqbtkd9fy
pn2zqbtkd9fy
сегодня в 01:20
Всё ближе к 900 голам)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:04
Роналду просто молодец.
Он еще улучшит свой рекорд и не раз.
протон
протон
сегодня в 00:03
Роналду феномен, конечно. Он и в 45 будет забивать, если захочет столько играть!
В 38 лет такое творить на поле, а Вы помните что говорили про Роналдо , что игрок уже в сборной не будет выступать что есть замена молодого игрока. Человек просто машина максимально вкладывается как за клуб так и в сборную своей страны. То, что Португалия выиграет, сомнений не было. Радует по-прежнему Роналду. И Жоау Феликс молодец!
Capral
Capral
вчера в 23:45, ред.
Рон- красавец!!! Бессонная ночь- Лионелю обеспечена...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:42, ред.
В первом тайме уже сделали разгром !!!
Сборная Португалии сейчас на отборочных играх смотрится лучше всех !
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