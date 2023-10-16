Португалия разгромила Боснию и Герцеговину в матче отбора на Евро-2024

Сборная Боснии и Герцеговины проиграла команде Португалии в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 (0:5).
На 5-й минуте встречи счёт открыл Криштиану Роналду, реализовав пенальти. На 20-й нападающий оформил дубль. Бруну Фернандеш на 25-й забил 3-й мяч гостей. Жоау Канселу на 32-й сделал счёт более крупным, а Жоау Феликс на 41-й провёл 5-й гол португальцев.
Босния и Герцеговина занимает 5-е место в группе J, имея в активе 9 очков. Португалия — лидер квартета с 24 баллами.
В 38 лет такое творить на поле, а Вы помните что говорили про Роналдо , что игрок уже в сборной не будет выступать что есть замена молодого игрока. Человек просто машина максимально вкладывается как за клуб так и в сборную своей страны. То, что Португалия выиграет, сомнений не было. Радует по-прежнему Роналду. И Жоау Феликс молодец!
В 38 лет такое творить на поле, а Вы помните что говорили про Роналдо , что игрок уже в сборной не будет выступать что есть замена молодого игрока. Человек просто машина максимально вкладывается как за клуб так и в сборную своей страны. То, что Португалия выиграет, сомнений не было. Радует по-прежнему Роналду. И Жоау Феликс молодец!