Молодёжная сборная России сыграла вничью с «Сан-Паулу»

Молодёжная сборная России и молодёжка «Сан-Паулу» сыграли вничью в товарищеском матче (1:1).
На 11-й минуте поединка Александр Кокшаров открыл счёт. Бразильцы отыгрались на 26-й — с пенальти отличился Габриэль Майоли.
Встреча началась с задержкой, так как автобус российской команды попал в пробку.
Хотелось бы чтобы чтобы и у футбольной молодежки появилась такая же народная традиция.
Россия любит свою молодежь-еще не зажравшуюся и голодную до побед особенно на международном уровне ! И пусть даже не официальном.
Хотелось бы чтобы чтобы и у футбольной молодежки появилась такая же народная традиция.
Россия любит свою молодежь-еще не зажравшуюся и голодную до побед особенно на международном уровне ! И пусть даже не официальном.