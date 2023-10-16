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Молодёжная сборная России сыграла вничью с «Сан-Паулу»

вчера, 19:30

Молодёжная сборная России и молодёжка «Сан-Паулу» сыграли вничью в товарищеском матче (1:1).

На 11-й минуте поединка Александр Кокшаров открыл счёт. Бразильцы отыгрались на 26-й — с пенальти отличился Габриэль Майоли.

Встреча началась с задержкой, так как автобус российской команды попал в пробку.

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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протон
протон
сегодня в 00:11
Ни так давно стандартным набором для радостной встречи Нового Года был оливье, "Ирония судьбы" и просмотр нашей хоккейной молодежной сборной на МЧМ..
Хотелось бы чтобы чтобы и у футбольной молодежки появилась такая же народная традиция.
Россия любит свою молодежь-еще не зажравшуюся и голодную до побед особенно на международном уровне ! И пусть даже не официальном.
minai
minai
вчера в 21:17
Вот прям гордость за наших парней.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:49
А если б не было бы задержки в пути - глядишь наши могли и выиграть...
Гость
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