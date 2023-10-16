Молодёжная сборная России сыграла вничью с «Сан-Паулу»

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вчера, 19:30

Молодёжная сборная России и молодёжка «Сан-Паулу» сыграли вничью в товарищеском матче (1:1).

На 11-й минуте поединка Александр Кокшаров открыл счёт. Бразильцы отыгрались на 26-й — с пенальти отличился Габриэль Майоли.

Встреча началась с задержкой, так как автобус российской команды попал в пробку.