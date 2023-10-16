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Австрия обыграла Азербайджан и вышла на чемпионат Европы

вчера, 20:57
АзербайджанЛоготип футбольный клуб Азербайджан0 : 1Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Сборная Азербайджана уступила команде Австрии в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 (0:1).

Единственный гол забил на 48-й минуте поединка Марсель Забитцер, реализовавший пенальти. На 90+4-й за вторую жёлтую карточку был удалён Гуидо Бургшталлер.

Австрия занимает 2-е место в группе F с 16 очками. Азербайджан находится на 4-й строчке, у команды 4 балла.

Австрийцы пробились на чемпионат Европы.

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Источник: soccer.ru
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протон
протон
сегодня в 01:58
Рагник допустил ошибку !
Выпуская основу , делай в первом тайме результат, а потом замени хоть половину команды во втором ))
В итоге победа в результате шального пенальти куча желтых, красная и едва ли не драка в концовке …
Так ещё и просто чудом не пропустили за 2 минуты до конца добавленного времени .
Это был такой хитрый план ? )
Азербайджанцы молодцы - просто не хватило класса , а так то дали бой без турнирной мотивации !
протон
протон
сегодня в 00:15
Физрук Рангник досрочно на Евро, физрук Тедеско досрочно на Евро. Однако рекорды наших тренеров, вышедших на Игры Будущего еще до их организации - им не переплюнуть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:22
Хаяли Рангника, а он выжал максимум из команды. Вот вам и критика.
Capral
Capral
вчера в 21:00
Удачи авcтриякам на ЧЕ!!! Поболею за них!!!
Гость
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