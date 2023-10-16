Австрия обыграла Азербайджан и вышла на чемпионат Европы

Сборная Азербайджана уступила команде Австрии в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 (0:1).
Единственный гол забил на 48-й минуте поединка Марсель Забитцер, реализовавший пенальти. На 90+4-й за вторую жёлтую карточку был удалён Гуидо Бургшталлер.
Австрия занимает 2-е место в группе F с 16 очками. Азербайджан находится на 4-й строчке, у команды 4 балла.
Австрийцы пробились на чемпионат Европы.
Выпуская основу , делай в первом тайме результат, а потом замени хоть половину команды во втором ))
В итоге победа в результате шального пенальти куча желтых, красная и едва ли не драка в концовке …
Так ещё и просто чудом не пропустили за 2 минуты до конца добавленного времени .
Это был такой хитрый план ? )
Азербайджанцы молодцы - просто не хватило класса , а так то дали бой без турнирной мотивации !
Выпуская основу , делай в первом тайме результат, а потом замени хоть половину команды во втором ))
В итоге победа в результате шального пенальти куча желтых, красная и едва ли не драка в концовке …
Так ещё и просто чудом не пропустили за 2 минуты до конца добавленного времени .
Это был такой хитрый план ? )
Азербайджанцы молодцы - просто не хватило класса , а так то дали бой без турнирной мотивации !