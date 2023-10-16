Австрия обыграла Азербайджан и вышла на чемпионат Европы

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вчера, 20:57

Сборная Азербайджана уступила команде Австрии в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 (0:1).

Единственный гол забил на 48-й минуте поединка Марсель Забитцер, реализовавший пенальти. На 90+4-й за вторую жёлтую карточку был удалён Гуидо Бургшталлер.

Австрия занимает 2-е место в группе F с 16 очками. Азербайджан находится на 4-й строчке, у команды 4 балла.

Австрийцы пробились на чемпионат Европы.