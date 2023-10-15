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Испания обыграла Норвегию и вышла на Евро-2024

вчера, 23:43
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия0 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная Норвегии уступила команде Испании в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 (0:1).

Единственный гол забил Гави на 49-й минуте встречи.

Норвегия занимает 3-е место в группе А с 10 очками. Испания вышла на первую строчку, набрав 15 баллов.

В финальную стадию чемпионата Европы вышли Испания и Шотландия.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:11
Сейчас в Норвегии придумают причину, почему они будут бойкотировать финальный турнир ЧЕ 2024 в Германии.
Ну по крайней мере они так делают в последние годы.
k7t7yj9v3kbn
k7t7yj9v3kbn
сегодня в 02:52
Неудавшийся золотомячист опять растворился в массовке
balalay
balalay
сегодня в 02:34
первый тайм приятно было посмотреть, второй - битва газмяса с мясгазом... отвратительно
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:04
Очередной матч показал, что Холланд без КДБ никто…
протон
протон
сегодня в 00:04
Матч скукота. Темп изначально был какой-то сонный, а во втором тайме вообще мрак...
Испания играла в свой футбол. Но вот во что играла и что вообще планировала Норвегия - непонятно.
Во-1, уровень Эдегора и вообще всех в сборной делится ровно пополам от того уровня, на котором они играют в клубах своих. Эдегор так вообще ничего не может. Хотя, он и в Арсенале порой так же играет, что тупо делает какой-то бред и в целом выглядит как игрок Иртыша.
Во-2, где Холланд? Да так, смотрит футбол. Пока ему не создадут момент, он ничего не сделает. Ну не тот он игрок, который может сам взять и забить. Не тот план, не та позиция, не те возможности.
В-3, Норвежцы конечно прикольные ребята. Счёт 0-1, надо отыгрываться, а они тупо стоят. Не попытки закинуть, ни самим пройти(кроме 20 номера все будто бы боялись идти вперед), ни-че-го. Ещё так мяч вальяжно катают, будто бы ведут 5-0 и вообще уже вышли из группы. Что толку от того что Вы стоите? Уж лучше рискнуть и что-то попытаться сделать проиграв 0-3, чем вот так бездарно проиграть 0-1.
В-4! Мне очень нравится "прессинг" Норвежцев. Чёт вроде пытаются, бегают, а по факту никто толком не может надавить, чтобы хоть один Испанец почувствовал какое-то давление. Конечно тут и Испанцы мастера этих перепасовок, но выглядело это настолько буднично, будто бы они на тренировке перекатывали мяч
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:00
Что ж ты, Холанд, нос повесил..
Capral
Capral
сегодня в 00:00, ред.
Не впечатлила меня ни игра, ни победа Испании. Много пижонства у испанцев и конечно- безграничная тупость, и врожденная прямолинейность викингов. Первый гол испанцев в 1м тайме абсолютно правильный, но незащитанный, а вот 2-й, во втором тайме- защитан неверно, офсайд был. Несмотря на живость игры, интриги в матче не наблюдалось. Играли команды, практически без флангов, пытались пробиться к воротам исключительно через центр. Ну и, если испанцы, в силу природной техничности креативили на поле, то норвеги, откровенно не впечатлили, и проиграли по делу.

Ну и пару слов про Холанна. Если Папа Карло выпиливал своего Буратино из качественного полена, то Гвардиола выстругал Холанна из бревнища!!! Гвард конечно Гений, если сумел из такого как Холанн создать знатного бомбардира и двукратного обладателя "Золотой бутсы"!!!
Incredulous
Incredulous
вчера в 23:46
Предсказуемая победа сборной Испании, спокойно, уверенно, на классе. Для Холанда уже становится визитной карточкой растворяться на поле в важных матчах.
Гость
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