Испания обыграла Норвегию и вышла на Евро-2024

Сборная Норвегии уступила команде Испании в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 (0:1).
Единственный гол забил Гави на 49-й минуте встречи.
Норвегия занимает 3-е место в группе А с 10 очками. Испания вышла на первую строчку, набрав 15 баллов.
В финальную стадию чемпионата Европы вышли Испания и Шотландия.
Ну по крайней мере они так делают в последние годы.
Ну по крайней мере они так делают в последние годы.
Испания играла в свой футбол. Но вот во что играла и что вообще планировала Норвегия - непонятно.
Во-1, уровень Эдегора и вообще всех в сборной делится ровно пополам от того уровня, на котором они играют в клубах своих. Эдегор так вообще ничего не может. Хотя, он и в Арсенале порой так же играет, что тупо делает какой-то бред и в целом выглядит как игрок Иртыша.
Во-2, где Холланд? Да так, смотрит футбол. Пока ему не создадут момент, он ничего не сделает. Ну не тот он игрок, который может сам взять и забить. Не тот план, не та позиция, не те возможности.
В-3, Норвежцы конечно прикольные ребята. Счёт 0-1, надо отыгрываться, а они тупо стоят. Не попытки закинуть, ни самим пройти(кроме 20 номера все будто бы боялись идти вперед), ни-че-го. Ещё так мяч вальяжно катают, будто бы ведут 5-0 и вообще уже вышли из группы. Что толку от того что Вы стоите? Уж лучше рискнуть и что-то попытаться сделать проиграв 0-3, чем вот так бездарно проиграть 0-1.
В-4! Мне очень нравится "прессинг" Норвежцев. Чёт вроде пытаются, бегают, а по факту никто толком не может надавить, чтобы хоть один Испанец почувствовал какое-то давление. Конечно тут и Испанцы мастера этих перепасовок, но выглядело это настолько буднично, будто бы они на тренировке перекатывали мяч
Испания играла в свой футбол. Но вот во что играла и что вообще планировала Норвегия - непонятно.
Во-1, уровень Эдегора и вообще всех в сборной делится ровно пополам от того уровня, на котором они играют в клубах своих. Эдегор так вообще ничего не может. Хотя, он и в Арсенале порой так же играет, что тупо делает какой-то бред и в целом выглядит как игрок Иртыша.
Во-2, где Холланд? Да так, смотрит футбол. Пока ему не создадут момент, он ничего не сделает. Ну не тот он игрок, который может сам взять и забить. Не тот план, не та позиция, не те возможности.
В-3, Норвежцы конечно прикольные ребята. Счёт 0-1, надо отыгрываться, а они тупо стоят. Не попытки закинуть, ни самим пройти(кроме 20 номера все будто бы боялись идти вперед), ни-че-го. Ещё так мяч вальяжно катают, будто бы ведут 5-0 и вообще уже вышли из группы. Что толку от того что Вы стоите? Уж лучше рискнуть и что-то попытаться сделать проиграв 0-3, чем вот так бездарно проиграть 0-1.
В-4! Мне очень нравится "прессинг" Норвежцев. Чёт вроде пытаются, бегают, а по факту никто толком не может надавить, чтобы хоть один Испанец почувствовал какое-то давление. Конечно тут и Испанцы мастера этих перепасовок, но выглядело это настолько буднично, будто бы они на тренировке перекатывали мяч
Ну и пару слов про Холанна. Если Папа Карло выпиливал своего Буратино из качественного полена, то Гвардиола выстругал Холанна из бревнища!!! Гвард конечно Гений, если сумел из такого как Холанн создать знатного бомбардира и двукратного обладателя "Золотой бутсы"!!!
Ну и пару слов про Холанна. Если Папа Карло выпиливал своего Буратино из качественного полена, то Гвардиола выстругал Холанна из бревнища!!! Гвард конечно Гений, если сумел из такого как Холанн создать знатного бомбардира и двукратного обладателя "Золотой бутсы"!!!