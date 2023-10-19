«Интер Майами» сыграет товарищеский матч против родного клуба Месси

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вчера, 20:13

«Интер Майами» проведёт товарищеский матч против «Ньюэллс Олд Бойз», который является родным клубом .

Ожидается, что встреча состоится в феврале 2024 года. Месси выступал за академию «Ньюэллс Олд Бойз» с 1994 по 2000 год.