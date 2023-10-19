«Интер Майами» сыграет товарищеский матч против родного клуба Месси

«Интер Майами» проведёт товарищеский матч против «Ньюэллс Олд Бойз», который является родным клубом Лионеля Месси.
Ожидается, что встреча состоится в феврале 2024 года. Месси выступал за академию «Ньюэллс Олд Бойз» с 1994 по 2000 год.
«Интер Майами» проведёт товарищеский матч против «Ньюэллс Олд Бойз», который является родным клубом Лионеля Месси.
Ожидается, что встреча состоится в феврале 2024 года. Месси выступал за академию «Ньюэллс Олд Бойз» с 1994 по 2000 год.
Если всё так, как вы прогнозируете, то тогда Месси может по тайму сыграть за оба клуба, и даже забить в ворота каждой команды, а потом матч завершится дружеской ничьей и общим фото на память с раздачей автографов всем желающим, коих думаю наберётся немало. Болейте за своих, а не против чужих!
Если всё так, как вы прогнозируете, то тогда Месси может по тайму сыграть за оба клуба, и даже забить в ворота каждой команды, а потом матч завершится дружеской ничьей и общим фото на память с раздачей автографов всем желающим, коих думаю наберётся немало. Болейте за своих, а не против чужих!