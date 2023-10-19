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«Интер Майами» сыграет товарищеский матч против родного клуба Месси

вчера, 20:13

«Интер Майами» проведёт товарищеский матч против «Ньюэллс Олд Бойз», который является родным клубом Лионеля Месси.

Ожидается, что встреча состоится в феврале 2024 года. Месси выступал за академию «Ньюэллс Олд Бойз» с 1994 по 2000 год.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:18
Можно и сыграть..
Agamaga...........
Agamaga........... ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:39
Такой вариант больше подходит для этой товарищеской игры.
stanichnik
stanichnik ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 22:12
Доброго Здоровья Scorp!
Если всё так, как вы прогнозируете, то тогда Месси может по тайму сыграть за оба клуба, и даже забить в ворота каждой команды, а потом матч завершится дружеской ничьей и общим фото на память с раздачей автографов всем желающим, коих думаю наберётся немало. Болейте за своих, а не против чужих!
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:22
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