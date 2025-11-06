«Ювентус» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (8.11.2025)

1762453295

06 ноября 2025, 21:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Торино» оценивается по 7.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.13.

Форма команд

«Ювентус» вряд ли находится в хорошем расположении духа, ведь не смог одержать победу в Лиге чемпионов и совсем скоро может потерять шансы на плей-офф. В чемпионате Италии «старая синьора» идет на шестом месте с 18 очками и отстает от целой группы лидеров всего на три пункта. Только победа может помочь хозяевам приблизиться к прямым конкурентам. Два последних матча «Ювентуса» завершились ничьей со «Спортингом» в Лиге чемпионов (1:1) и победой над «Кремонезе» в чемпионате (2:1).

«Торино» имеет целую серию без поражений, но довольно часто играет вничью. Тем не менее, коллективу удалось подняться на 13 место с 13 баллами, и он всего пять пунктов уступает своим городским соседям и нынешнему сопернику по совместительству. Наверняка и сейчас гостей вполне устроит даже ничья в туринском дерби, учитывая то, что матч пройдет на стадионе соперника. В прошлой игре «Торино» сыграл вничью с «Пизой» (2:2), а ранее поделил очки с «Болоньей» на выезде (0:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти домашних матчей «Ювентуса» завершились ничейными результатами

«Торино» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» выиграл у «Торино» три из пяти последних матчей при двух ничьих

Прогноз

«Ювентус» обязан на своем поле обыгрывать этого соперника и не выпадать из группы лидеров. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.