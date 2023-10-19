В Камеруне ведут переговоры о проведении ответного матча с Россией

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вчера, 10:04

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о переговорах с РФС по проведению ответного товарищеского матча со сборной России.

Мы хотим сыграть с Россией ответный матч в Яунде. Уже ведём переговоры по организации этой товарищеской встречи.

12 октября команды сыграли на домашнем стадионе «Динамо» в Москве, победу одержала российская команда со счётом 1:0.