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В Камеруне ведут переговоры о проведении ответного матча с Россией

вчера, 10:04

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о переговорах с РФС по проведению ответного товарищеского матча со сборной России.

Мы хотим сыграть с Россией ответный матч в Яунде. Уже ведём переговоры по организации этой товарищеской встречи.

12 октября команды сыграли на домашнем стадионе «Динамо» в Москве, победу одержала российская команда со счётом 1:0.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:44
матч-реванш?
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 17:01
пусть показывают себя, че уж, может повезет и какого 74лу или Соболя сборная Камеруна натурализирует. Это же в обе стороны работает - евросборные свободно бразилам и африканцам паспорта выдают, авось и тут ребята смогут выложиться, их приметят и позволят сыграть за нормальную сборную на ЧМ.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:31
Абсолютно равные по силе команды,отличная идея
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:37
шел 3023 год
Россия и Камерун все еще выясняют кто сильнее
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:32
Будет ещё одна интересная игра
Только Джикию больше пока не вызывайте, он сдулся
izrafel
izrafel
вчера в 11:24
Думаю что в гостях нам ничего не светит, но посмотрим как сыграют.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 11:20
Всегда хотел видеть российских футболистов в Яунде.
ut32e878prv9
ut32e878prv9
вчера в 11:19
Хотят взять реванш и у них это получится
ballak144
ballak144
вчера в 10:53
у нас же есть теперь какое то соглашение с Мавританией вроде? почему с ними матчи не организуют? Хотелось бы еще увидеть матч с Бурунди!
nubom
nubom
вчера в 10:40
Уверен, что тактика игры наших в зашите, помимо Камеруна, привлечет еще немало сборных из второй сотни...
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:37
Нужно играть со всеми сборными подряд... Я так понимаю, это Азия, Африка и Южная Америка...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:24
"Лавры" Кении не дают покоя камерунцам .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:13
Скоро у нас будет несколько сборных, тогда все смогут с нами сыграть, хоть одновременно))
lotsman
lotsman
вчера в 10:12
На домашнем стадионе камерунцы разнесут команду Карпина вдребезги.
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