В Камеруне ведут переговоры о проведении ответного матча с Россией

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о переговорах с РФС по проведению ответного товарищеского матча со сборной России.
Мы хотим сыграть с Россией ответный матч в Яунде. Уже ведём переговоры по организации этой товарищеской встречи.
12 октября команды сыграли на домашнем стадионе «Динамо» в Москве, победу одержала российская команда со счётом 1:0.
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