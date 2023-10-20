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Гвардиола ответил на вопрос о будущем Филлипса в «Манчестер Сити»

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A.S.A
A.S.A
вчера в 22:09
Изначально было видно, что Филлипс не Гвардиоловский, но почему то Пеп его подписал....
Калвену нужно в Ньюкасл переходить, станет новым Бартоном для сорок...
Sddffggghj
Sddffggghj
вчера в 20:38
Ньюкаслу надо забирать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:44
Концовка ответа - несколько поэтично...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:40
ахаха....ну до зимы он точно никуда не денется)))
а так надо зимой отпускать, не подходит клубу, но может заиграть где-нибудь в другом месте. Желающие взять его найдутся
Гость
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