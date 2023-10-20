Гвардиола ответил на вопрос о будущем Филлипса в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника Кэлвина Филлипса в команде.
До зимы Кэлвин останется в «Сити». Посмотрим, что будет во время трансферного окна...
Филлипс идеален в матчах, где есть немного хаоса.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о будущем полузащитника Кэлвина Филлипса в команде.
До зимы Кэлвин останется в «Сити». Посмотрим, что будет во время трансферного окна...
Филлипс идеален в матчах, где есть немного хаоса.
Калвену нужно в Ньюкасл переходить, станет новым Бартоном для сорок...
Калвену нужно в Ньюкасл переходить, станет новым Бартоном для сорок...
а так надо зимой отпускать, не подходит клубу, но может заиграть где-нибудь в другом месте. Желающие взять его найдутся
а так надо зимой отпускать, не подходит клубу, но может заиграть где-нибудь в другом месте. Желающие взять его найдутся