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Клубы из Саудовской Аравии интересуются Ансу Фати

вчера, 16:45

Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать нападающего «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Испании Ансу Фати. Футболист перешёл на правах аренды в английский клуб, чтобы раскрыть свой потенциал и вернуться в «Барселону». Но в «Брайтоне», как и в стане «сине-гранатовых» он не стал игроком основы.

Окружение Фати считает, что ему не удастся полностью раскрыть свой талант. И думают, что его трансферная стоимость начнёт падать. В связи с этим вариант получить выгодный контракт в Саудовской Аравии выглядит очень заманчивым. Сообщается, что летом саудовцы могут сделать предложение по испанцу.

В текущем сезоне Фати провёл за «Брайтон» 7 матчей и забил один мяч. Контракт вингера с «Барселоной» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 35 миллионов евро.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:54
А ведь на него возлагали надежды как Месси. Сколько таких было и где они сейчас. Поэтому Месси и Криш не заменимы.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:53
в чем извините меня его "ТОПость"? в том что он там пару возрастных рекордов сделал ? Его окружение и виновато в том, что он не дотянул до топа из-за своих травм которые лечил дома.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:07
При Месси в Барсе он был неплох.. Уход Месси, возможно, сказался на нём.. Но может это совпадение..
Elliada
Elliada
вчера в 17:46
И это новый Месси? Который по счету?
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:32
Пошёл по рукам, а такое будущее ему в Барсе пророчили, чуть ли не приемник самого Месси.
shlomo
shlomo
вчера в 17:09
Рано ему еще на заработки. Лет через 10 может быть...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:57
Ну вот и всё, очередной Халилович отправляется на вольные нефтяные хлеба)

Не так сложно накачать игроку физу всеми разрешенными (а может, и нет, если не поймают) способами, чтобы он в 16 всех рвал, но вот 90% таких игроков в итоге заканчивают печально.

Кстати, кому интересно, где действительно легендарный Халилович, он сидит на лавке в "Фортуне" Ситтард, в одном матче принял участие в этом году)

Следим за Ямалем теперь.
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