Клубы из Саудовской Аравии интересуются Ансу Фати

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вчера, 16:45

Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать нападающего «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Испании . Футболист перешёл на правах аренды в английский клуб, чтобы раскрыть свой потенциал и вернуться в «Барселону». Но в «Брайтоне», как и в стане «сине-гранатовых» он не стал игроком основы.

Окружение Фати считает, что ему не удастся полностью раскрыть свой талант. И думают, что его трансферная стоимость начнёт падать. В связи с этим вариант получить выгодный контракт в Саудовской Аравии выглядит очень заманчивым. Сообщается, что летом саудовцы могут сделать предложение по испанцу.

В текущем сезоне Фати провёл за «Брайтон» 7 матчей и забил один мяч. Контракт вингера с «Барселоной» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 35 миллионов евро.