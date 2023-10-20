Клубы из Саудовской Аравии интересуются Ансу Фати

Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать нападающего «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Испании Ансу Фати. Футболист перешёл на правах аренды в английский клуб, чтобы раскрыть свой потенциал и вернуться в «Барселону». Но в «Брайтоне», как и в стане «сине-гранатовых» он не стал игроком основы.
Окружение Фати считает, что ему не удастся полностью раскрыть свой талант. И думают, что его трансферная стоимость начнёт падать. В связи с этим вариант получить выгодный контракт в Саудовской Аравии выглядит очень заманчивым. Сообщается, что летом саудовцы могут сделать предложение по испанцу.
В текущем сезоне Фати провёл за «Брайтон» 7 матчей и забил один мяч. Контракт вингера с «Барселоной» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 35 миллионов евро.
Не так сложно накачать игроку физу всеми разрешенными (а может, и нет, если не поймают) способами, чтобы он в 16 всех рвал, но вот 90% таких игроков в итоге заканчивают печально.
Кстати, кому интересно, где действительно легендарный Халилович, он сидит на лавке в "Фортуне" Ситтард, в одном матче принял участие в этом году)
Следим за Ямалем теперь.
Не так сложно накачать игроку физу всеми разрешенными (а может, и нет, если не поймают) способами, чтобы он в 16 всех рвал, но вот 90% таких игроков в итоге заканчивают печально.
Кстати, кому интересно, где действительно легендарный Халилович, он сидит на лавке в "Фортуне" Ситтард, в одном матче принял участие в этом году)
Следим за Ямалем теперь.