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Киммих не хочет продлевать контракт с «Баварией»

вчера, 19:29

Полузащитник Йозуа Киммих может покинуть «Баварию».

28-летний футболист рассматривает вариант с уходом из мюнхенского клуба. Киммих не хочет продлевать контракт с «Баварией». Его текущее соглашение с чемпионами Германии рассчитано до лета 2025 года.

В подписании полузащитника заинтересована «Барселона». Главный тренер «сине-гранатовых» Хави является кумиром детства для Киммиха, а сам футболист — основная трансферная цель испанского специалиста.

Кроме того, подписать Киммиха хочет «Реал» и «Манчестер Сити». Йозуа уже играл под руководством главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы в «Баварии».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:05
А Кевин Де Брюйне тоже вроде давно хотел играть с Роналду. Может и он к нему переберется?
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:00
В Барсе будет интересно его увидеть, под стиль скорее всего впишется
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:51
Интересно, он порядком деградировал в последние годы, поэтому не очень понимаю, на что он рассчитывает. Возможно, на Сааааааауди про лиг))
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 20:49
Гвардиола его и раскрыл, так что выбор очевиден.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:48
Скорее всего арабы его переманивают.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:42
опять барса? у них денег нет) а сити не думаю, что нужен игрок такого плана. хотя летом Бернарду уходит, и че с КДБ не ясно, ну подождем увидим)
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:37
Классный футболист с отличным видением поля
Пригодится любой команде
Только не иди в Челси Йозуа, там бедлам
Capral
Capral
вчера в 19:36
В Баварии- он тормоз. Посмотрим, как получится в других командах...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:31
Очень интересно, а есть видимо какие-то варианты. Удачи тебе в любом случае.
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