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вчера, 19:29

Полузащитник может покинуть «Баварию».

28-летний футболист рассматривает вариант с уходом из мюнхенского клуба. Киммих не хочет продлевать контракт с «Баварией». Его текущее соглашение с чемпионами Германии рассчитано до лета 2025 года.

В подписании полузащитника заинтересована «Барселона». Главный тренер «сине-гранатовых» является кумиром детства для Киммиха, а сам футболист — основная трансферная цель испанского специалиста.

Кроме того, подписать Киммиха хочет «Реал» и «Манчестер Сити». Йозуа уже играл под руководством главного тренера «горожан» в «Баварии».