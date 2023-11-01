Полузащитник Йозуа Киммих может покинуть «Баварию».
28-летний футболист рассматривает вариант с уходом из мюнхенского клуба. Киммих не хочет продлевать контракт с «Баварией». Его текущее соглашение с чемпионами Германии рассчитано до лета 2025 года.
В подписании полузащитника заинтересована «Барселона». Главный тренер «сине-гранатовых» Хави является кумиром детства для Киммиха, а сам футболист — основная трансферная цель испанского специалиста.
Кроме того, подписать Киммиха хочет «Реал» и «Манчестер Сити». Йозуа уже играл под руководством главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы в «Баварии».
Пригодится любой команде
Только не иди в Челси Йозуа, там бедлам
Пригодится любой команде
Только не иди в Челси Йозуа, там бедлам