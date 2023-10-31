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«Барселона» может арендовать Жоау Феликса на ещё один сезон

вчера, 23:30

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс выступает за «Барселону» на правах аренды до конца сезона 2023/24.

По данным источника, каталонский клуб не может выкупить португальца за 80 млн евро, которые запрашивают «матрасники», поэтому намерен арендовать форварда на ещё один сезон, однако уже с опцией выкупа. В этом случае «Барселона» сможет купить Феликса летом 2025 года за 20 млн евро, потому что «Атлетико» готов существенно снизить запрашиваемую сумму.

Сам Феликс не хочет возвращаться в мадридский клуб, а «Атлетико» не рассчитывает на футболиста.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 07:27
Просто лишний в автобусе
Incredulous
Incredulous
сегодня в 06:48
Бред полнейший. Какой смысл матрасникам отдавать португальца ещё на сезон, да ещё и с правом выкупа 5 копеек, если в случае и дальнейшего успешного выступления Феликса, они легко могут продать его за те же 60-80 млн в другой клуб. Или они решили заняться благотворительностью в пользу Барселоны.
протон
протон
сегодня в 04:45
Пусть прогрессирует там, потом любая Астон Вилла, Вэст Хэм или Ньюкасл заплатят матрасам эти несчастные 80, особо не напрягаясь
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:15
Наверняка у него конфликт с матрасниками,раз не хочет туда возвращаться!
Гость
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