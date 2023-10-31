«Барселона» может арендовать Жоау Феликса на ещё один сезон

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вчера, 23:30

Нападающий «Атлетико» выступает за «Барселону» на правах аренды до конца сезона 2023/24.

По данным источника, каталонский клуб не может выкупить португальца за 80 млн евро, которые запрашивают «матрасники», поэтому намерен арендовать форварда на ещё один сезон, однако уже с опцией выкупа. В этом случае «Барселона» сможет купить Феликса летом 2025 года за 20 млн евро, потому что «Атлетико» готов существенно снизить запрашиваемую сумму.

Сам Феликс не хочет возвращаться в мадридский клуб, а «Атлетико» не рассчитывает на футболиста.