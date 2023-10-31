«Ливерпуль» не продаст Салаха в январе ни за какие деньги

«Ливерпуль» намерен сохранить в своём составе нападающего Мохамеда Салаха.
«Красные» не продадут египтянина в зимнее трансферное окно в клубы из Саудовской Аравии ни за какие деньги.
Салах точно останется в «Ливерпуле» до конца нынешнего сезона.
«Ливерпуль» намерен сохранить в своём составе нападающего Мохамеда Салаха.
«Красные» не продадут египтянина в зимнее трансферное окно в клубы из Саудовской Аравии ни за какие деньги.
Салах точно останется в «Ливерпуле» до конца нынешнего сезона.
Все таки 2-3 позиции нужно усилить команде.
Пока Салах в цене такая возможность есть.
В любом случае по окончании сезона будет видно, в какой форме будет Салах.
Все таки 2-3 позиции нужно усилить команде.
Пока Салах в цене такая возможность есть.
В любом случае по окончании сезона будет видно, в какой форме будет Салах.