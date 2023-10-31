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«Ливерпуль» не продаст Салаха в январе ни за какие деньги

вчера, 17:33

«Ливерпуль» намерен сохранить в своём составе нападающего Мохамеда Салаха.

«Красные» не продадут египтянина в зимнее трансферное окно в клубы из Саудовской Аравии ни за какие деньги.

Салах точно останется в «Ливерпуле» до конца нынешнего сезона.

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30 октября
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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 21:38, ред.
Согласен, лучше в конце сезона делать выводы.
Если Клопп начнёт наигрывать нового игрока вместо Салаха прямо сейчас будет рискованно, учитывая борьбу за чемпионство в АПЛ, но до зимнего ТО тоже есть время и возможно нужно будет усиление.
Die Schwaben
Die Schwaben
вчера в 21:12
Предложат хорошую цену, как миленькие отдадут.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:05
Думаю, там о прибыли за продажу Мо вообще не думают, просто лучше не отпустить и будь что будет, чем посереди сезона разжиться на деньги, а потом думать чем дыру затыкать
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 20:53
Просто потом у Ливерпуля не будет достаточно денег на усиление состава. Только с продажи Коутинью Ливерпуль смог позволить себе купить ВВД и затем Алиссона.
Все таки 2-3 позиции нужно усилить команде.
Пока Салах в цене такая возможность есть.
В любом случае по окончании сезона будет видно, в какой форме будет Салах.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:03
Вот бы они с Коутиньо так отстаивали, спасли бы Барсу мб...
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:49
Что за мода посредине сезона переходить...
Elliada
Elliada
вчера в 17:48
Да ладно. А если предложат 200 млн?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:38
Офигенное решение, сезон пока удаётся далеко не без его участия
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