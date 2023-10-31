«Ливерпуль» не продаст Салаха в январе ни за какие деньги

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вчера, 17:33

«Ливерпуль» намерен сохранить в своём составе нападающего .

«Красные» не продадут египтянина в зимнее трансферное окно в клубы из Саудовской Аравии ни за какие деньги.

Салах точно останется в «Ливерпуле» до конца нынешнего сезона.