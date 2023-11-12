Гвардиола заявил, что не боится продавать игроков конкурентам по АПЛ .

Наставник «Манчестер Сити» заявил, что не боится продавать игроков своей команды конкурентам.

Никогда такого не было. Это бы означало, что вы маленький клуб. Большие команды не боятся такого. Если игрок хочет перейти в «Юнайтед», «Челси» или «Ливерпуль», то в чём проблема?