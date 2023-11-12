Гвардиола заявил, что не боится продавать игроков конкурентам по АПЛ .

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не боится продавать игроков своей команды конкурентам.
Никогда такого не было. Это бы означало, что вы маленький клуб. Большие команды не боятся такого. Если игрок хочет перейти в «Юнайтед», «Челси» или «Ливерпуль», то в чём проблема?
Даже как-то удивительно бы было, если бы Гвардиола боялся конкурентов из АПЛ.
Тем более что ни одного лидера он не продал своим настоящим конкурентам, да и наврядли кто-то из лидеров сам соизволит желание перейти в другой клуб АПЛ.
Да и если это когда-нибудь произойдёт, то уж замену им обязательно найдут - 💰. Учитывая ещё то, что Манчестер Сити один из самых богатых клубов, уступая только Ньюкасл. Но похоже что Сороки идут к развитию и к своим целям совершенно иным путём.
Даже как-то удивительно бы было, если бы Гвардиола боялся конкурентов из АПЛ.
Тем более что ни одного лидера он не продал своим настоящим конкурентам, да и наврядли кто-то из лидеров сам соизволит желание перейти в другой клуб АПЛ.
Да и если это когда-нибудь произойдёт, то уж замену им обязательно найдут - 💰. Учитывая ещё то, что Манчестер Сити один из самых богатых клубов, уступая только Ньюкасл. Но похоже что Сороки идут к развитию и к своим целям совершенно иным путём.