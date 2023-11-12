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Гвардиола заявил, что не боится продавать игроков конкурентам по АПЛ

вчера, 10:38

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не боится продавать игроков своей команды конкурентам.

Никогда такого не было. Это бы означало, что вы маленький клуб. Большие команды не боятся такого. Если игрок хочет перейти в «Юнайтед», «Челси» или «Ливерпуль», то в чём проблема?

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:49, ред.
Гвардиола заявил, что не боится продавать игроков конкурентам по АПЛ .

Даже как-то удивительно бы было, если бы Гвардиола боялся конкурентов из АПЛ.
Тем более что ни одного лидера он не продал своим настоящим конкурентам, да и наврядли кто-то из лидеров сам соизволит желание перейти в другой клуб АПЛ.

Да и если это когда-нибудь произойдёт, то уж замену им обязательно найдут - 💰. Учитывая ещё то, что Манчестер Сити один из самых богатых клубов, уступая только Ньюкасл. Но похоже что Сороки идут к развитию и к своим целям совершенно иным путём.
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 11:16
А до Родри кто в Сити на его позиции играл? Найдет другого. Незаменимых нет.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:03
Поступят предложения по Родри и других ведущих игроков посмотрим как ты запоешь
Elliada
Elliada
вчера в 11:00
Всё правильно. Тем более, что в других командах эти игроки не показывают того же уровня, что в Сити. МС уже продал несколько игроков Челси и Арсеналу. И что? Сити по-прежнему на коне, а им они не помогли.
allemz
allemz
вчера в 10:59
А чего бояться продавать Зину и Жезуса))))
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:48
главное что бы было кем заменить
Гость
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