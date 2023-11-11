Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСША. МЛС 2023

Луис Суарес присоединится к «Интер Майами» в январе

Сортировать
Все комментарии
SayRus Vens
SayRus Vens
вчера в 22:00
В бой идут одни старики
амурец
амурец
вчера в 16:37
Опять все будет делать Суарес, Алба, Бусткетс, а призы будут дарить неочемышу Месси
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:42
Для полного комплекта не хватает Неймара
ОПС
ОПС
вчера в 10:24
Коллектив, конечно, неплохой, но ведь немножко будет стыдно, если опять будет плестись в конце.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:16, ред.
Очень и очень жаль,
Игрок,легенда, которую испортил аргентинец.
В 2015 году Суарес был лучшим игроком Ла Лиги, ЛЧ, клубного ЧМ, но..... Месси
adekvat
adekvat ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:45
Посмотрим в следующем сезоне на Майями.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:42
Интересная компания предпенсионеров собирается в футбол погонять...
Elliada
Elliada
вчера в 09:17
Хороший коллектив собирается
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 