Луис Суарес присоединится к «Интер Майами» в январе

Нападающий Луис Суарес станет игроком «Интер Майами» в январе 2024 года.
Уругваец покинет «Гремио» 1 января. За команду МЛС выступают бывшие одноклубники форварда по «Барселоне» Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Нападающий Луис Суарес станет игроком «Интер Майами» в январе 2024 года.
Уругваец покинет «Гремио» 1 января. За команду МЛС выступают бывшие одноклубники форварда по «Барселоне» Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Игрок,легенда, которую испортил аргентинец.
В 2015 году Суарес был лучшим игроком Ла Лиги, ЛЧ, клубного ЧМ, но..... Месси
Игрок,легенда, которую испортил аргентинец.
В 2015 году Суарес был лучшим игроком Ла Лиги, ЛЧ, клубного ЧМ, но..... Месси