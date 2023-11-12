«Реал» может активировать опцию выкупа Холанда

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вчера, 10:30

Мадридский «Реал» может активировать опцию выкупа , прописанную в его контракте с «Манчестер Сити».

AS утверждает, что в контракте норвежца есть пункт о праве покупки игрока за 200 млн евро и «Реал» рассматривает возможность ее активации.