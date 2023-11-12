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«Реал» может активировать опцию выкупа Холанда

вчера, 10:30

Мадридский «Реал» может активировать опцию выкупа Эрлинга Холанда, прописанную в его контракте с «Манчестер Сити».

AS утверждает, что в контракте норвежца есть пункт о праве покупки игрока за 200 млн евро и «Реал» рассматривает возможность ее активации.

Рафаэла Пимента, агент Холанда, присутствовала на «Сантьяго Бернабеу» во время недавней победы «Реала» над «Брагой» в Лиге чемпионов. СМИ связали ее визит с обсуждением трансфера бомбардира.

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 21:21
Скорее всего это просто утка для Мбаппе , чтобы летом он был более сговорчивым и покладистым.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 14:29, ред.
City Xtra распространила видео, на котором видно, как отец форварда «Манчестер Сити» покидает ложу в сопровождении службы охраны стадиона. Как отмечается, Альфи Холанда выгнали со своего места за то, что он начал словесно оскорблять болельщиков «Реала», и даже бросал в них еду

Это для тех у кого память как у рыбки Дори, Холланд не перешёл в МЮ потому что, А его отец играл за горожан и Б Рой Кин сломал его отца при царе горохе, так что отец Холланда после того как его "попросили" с ложи не думаю, что даст добро на переход сына в стан "сливочных" и самое весёлое, это отступные, контракт с отступные в миллиард, как любит Перес, он не заключит, так было в Германии, так месть в Англии и так будет в Испании, а через год другой если перейдет, его выкупит условный ПСЖ за те же отступные, поиграет во Франции перейдёт в Италию или в Баварию когда Кейн наиграется, учитывая что сам Холланд хотел повторить путь Ибрагимовича поиграть во всех чемпионатах, так и будет
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:21
Надо брать. Холанд того стоит!
Igo0rek
Igo0rek ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 13:58
Барселона и Ювентус не претенденты на ЛЧ например. Плюс с Барселоной еще разбираются и неизвестно куда это заведет. А факт наличия больших проблем у двух клубов очевиден.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:53
Если бы была возможность проголосовать, то я бы отдал голос за Холланда. В Реале он точно получит золотой мяч если не сбавит обороты.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 13:38
Но это всё было, а впереди их может ожидать совсем другие времена.
Karkaz
Karkaz ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 13:37
А при чём тут Валенсия? Они всегда болтались непонятно где, только два сезона стрельнули 02 и 04 год. Это капля в море. Реал же что в 30-х, что в 50-х, что в новое время всегда с титулами. Еще раз повторю, они доказали временем. Какой бы год не был.
Karkaz
Karkaz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 13:31
А что с Барселоной? Она даже в плохом состоянии берёт чемпионат. А Юве даже ссылали в серию Б, но они после этого сколько раз были чемпионами 9 или 10 подряд. Не удивлюсь, если Ювентус опять сейчас пойдёт за титулами.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 13:25
Через 10-20 лет и Реал может болтаться между Ла Лигой и Сегундой, как Валенсия. А за 20 лет и МС выиграть может всё, что угодно, и музей будет выглядеть не хуже именитых старых клубов.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:20
Так оно и есть. Реал используют в своих личных целях.
Igo0rek
Igo0rek ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 13:11
Реал тоже не застрахован от резкого пике. Перес для некоторых чиновников как кость в горле. Далеко за примером ходить не нужно, есть Ювентус, которому знатно перекрыли кислород, опять таки Барселона.
Karkaz
Karkaz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 12:57
Всё так, с единственной лишь разницей, через 10-20 лет Сити ,теоретически, может болтаться между АПЛ и Чемпионшипом или ниже, как какой нибудь Ноттингем Форест. Плюс есть пример с Челси(и в какой то степени Лестер, Эвертон, у которого столько же титулов как и у Сити). А Реал временем доказал, что этот клуб всегда будет на вершине и Холланд более гордо сможет сказать что играл за Реал, нежели чем за МС, который допустим середняк АПЛ или играет где то в низших лигах.
5pnk7fehkw2s
5pnk7fehkw2s
вчера в 12:32
Эндрик-главная цель Реала!
Dima salev
Dima salev
вчера в 12:29, ред.
Пусть купять Холланда от этого Ман.Сити выигрыше будет. Холланд не решает исход матча в одиночку в нужный момент как это делали игроки как Бензема Роналду Месси. Прошлом году лигу чемпионов выграли благодаря Гюндогана и Де .Брюне они в основном тащили Ман.сити.
В лиге чемпионов Холланд как средний игрок и забывает голы только слабым клубом.
В чемпионате Англии забывает голов но Ман.сити и без Холланда может стать чемпионом .
Назвать его топ футболист это перебор скорее он игрок для внутренний чемпионат!
Пройти в любой другой клуб из Ман.сити, на сегодняшний день это шаг назад. Потому что данный момент Ман.сити стоить выше других клубов по всем параметрам
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:26
Если отказались от Мбаппе, то все логично.
Igo0rek
Igo0rek ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 12:24
Любой топ клуб по сути, это пик карьеры футболиста. Что может дать Реал, чего не может Манчестер Сити? Разве что только экскурсию по музею с россыпью трофеев. Но какой смысл смотреть на эти трофеи, если их выигрывал не ты. А сейчас, что Реал, что Манчестер Сити претендуют на все трофеи.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 12:21
Хе..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:54, ред.
Спасибо Соккеру, что раскрывают нам истинное лицо спортивных функционеров.

Казалось бы, Перес, особенно в последние годы, очень хороший менеджер, который максимально зарабатывает (например, приоритет отдаёт ЛЧ над Ла Лигой, потому что в Ла Лиге минимальная разница между первым и вторым местом в призовых, зато в ЛЧ можно заработать очень много денег), тратит в меру возможностей (потратил 120 миллионов за лето, купив Биллингема, Франа Гарсию, Хоселу, вернув Браима и купив Гюлера, из них, кроме Гюлера, все играют).

Но Соккер раскрывает нам каждый день его сущность мистера Хайда, которая не для всех заметно соседствует рядом с сущностью умного управленца Джекила - его дикое желание потратить 200 миллионов уже, видимо, всё равно на кого, при этом, учитывая, что в клубе самая большая зарплата 20 миллионов евро у Крооса, а у Холанна 48 в МС, видимо, мистер Хайд ещё и желает раздуть клубный бюджет на зарплаты раза в два, что, очевидно, означает путь "Барселоны" с дёрганьем рычагов.

Спасибо, Соккер, вот, честно, захожу на другие СМИ, так они не копают так глубоко уже давно, уже и про Переса и Мбаппе не пишут, но вы, как никто, держите руку на пульсе Переса и как же глубоко вы читаете желание его двойника Хайда развалить "Реал")))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:41
Очередной бред чьих-то фантазий.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:25
Вообще то Реалу нужен нападающий на долгие годы вперёд и Холланд самый раз, но он хочет поиграть в каждом чемпионате 3-4 года (была такая инфа) и смысл брать что б он через три года ушёл....

ну а так что, мне почему-то кажется, что ни Холланн ни Мбаппе не будут в Мадриде. Думаю, что Мадрид будет искать звёздочек в Бразилии. Эти двое стоят слишком дорого, навряд ли у Реала найдутся лишними такие деньги.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:05
Это может быть обычной уловкой для Ман Сити. Агент специально съездила на Сантьяго Бернабеу, чтобы посеять в головах боссов МС сомнения и страх потерять новоиспеченную звезду, чтобы те в свою очередь быстро засыпали норвежца щедрыми предложениями в обновленном контракте. Старая, но вполне рабочая схема, Мбаппе не даст соврать.
Elliada
Elliada ответ allemz (раскрыть)
вчера в 11:03
Ну да. Станет ли Сити хуже после ухода Холанна? Конечно, нет. Дортмунд же не стал. Он не ключевая фигура, поэтому им можно пожертвовать. Сити уже без КДБ научился играть, а он был ферзем, а не пешкой как Холанн.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 10:58
Активировать не значит купить. Игрока же невозможно продать без его согласия. Шейхи поднимут зарплату и Реал с этим ничего сделать не сможет, у него не хватит денег перебить.

Да и Сити, в нынешних реалиях, куда более перспективный и сильный клуб. Если шейхи в ближайшее время не наиграются в футбол, как в своё время наигрались китайцы, то английская премьер лига может просто вытеснить все остальные, и финансово их раздавить.
allemz
allemz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:56
Ты-то уж точно не против))
Elliada
Elliada
вчера в 10:36
А что, я не против. 200 млн хорошая цена. Можно даже на 250 млн уговорить Реал.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 10:35
Он что Ремба Аха-ха
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:31
Реал - пик карьеры футболиста?
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