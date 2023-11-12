«Реал» может активировать опцию выкупа Холанда

Мадридский «Реал» может активировать опцию выкупа Эрлинга Холанда, прописанную в его контракте с «Манчестер Сити».
AS утверждает, что в контракте норвежца есть пункт о праве покупки игрока за 200 млн евро и «Реал» рассматривает возможность ее активации.
Рафаэла Пимента, агент Холанда, присутствовала на «Сантьяго Бернабеу» во время недавней победы «Реала» над «Брагой» в Лиге чемпионов. СМИ связали ее визит с обсуждением трансфера бомбардира.
Да и Сити, в нынешних реалиях, куда более перспективный и сильный клуб. Если шейхи в ближайшее время не наиграются в футбол, как в своё время наигрались китайцы, то английская премьер лига может просто вытеснить все остальные, и финансово их раздавить.
Да и Сити, в нынешних реалиях, куда более перспективный и сильный клуб. Если шейхи в ближайшее время не наиграются в футбол, как в своё время наигрались китайцы, то английская премьер лига может просто вытеснить все остальные, и финансово их раздавить.
ну а так что, мне почему-то кажется, что ни Холланн ни Мбаппе не будут в Мадриде. Думаю, что Мадрид будет искать звёздочек в Бразилии. Эти двое стоят слишком дорого, навряд ли у Реала найдутся лишними такие деньги.
ну а так что, мне почему-то кажется, что ни Холланн ни Мбаппе не будут в Мадриде. Думаю, что Мадрид будет искать звёздочек в Бразилии. Эти двое стоят слишком дорого, навряд ли у Реала найдутся лишними такие деньги.