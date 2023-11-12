Лерой Сане может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане может вернуться в АПЛ.
По данным источника, интерес к 27-летнему вингеру проявляет «Манчестер Юнайтед».
Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.
Нападающий «Баварии» Лерой Сане может вернуться в АПЛ.
По данным источника, интерес к 27-летнему вингеру проявляет «Манчестер Юнайтед».
Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.
Но при нынешних реалиях он не прогрессирует.
Но при нынешних реалиях он не прогрессирует.
да пользы не будет
да пользы не будет