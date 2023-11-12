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Лерой Сане может перейти в «Манчестер Юнайтед»

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Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 16:54
Для изюминки ещё Сане МЮ не хватало. В МЮ на ровном месте Санчо гнобят, что будет с Сане неизвестно.
salleeh
salleeh
сегодня в 11:47
Можно и приплатить, лишь бы перешёл хоть куда…
shur
shur ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 09:48
...ключевое слово " прогресс " ....кого не пошли в МЮ ,..!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:35
Лично я вижу потенциал в Мактоминае. Уверен, что в былые времена Фергюсон бы из него сделал хорошего футболиста. Атлетические данные есть, британец, не пепсикольный. Что ещё надо?
Но при нынешних реалиях он не прогрессирует.
112910415
112910415
сегодня в 08:00
можно, можно ...
да пользы не будет
ewfx8ufpk66u
ewfx8ufpk66u
сегодня в 05:54
Этому бесхребетнику в нынешнем МЮ самое место
матос
матос
сегодня в 00:08
Смысл? Из Топа в середняк идти - шаг назад.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 23:58
Зачем?..
Гость
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