«Реал» может подписать Холанда, а не Мбаппе. Клубы АПЛ начали охоту за Килианом

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вчера, 13:54

В Мадриде сомневаются, что им нужен француз.

В контракте Холанда есть опция выкупа

Сегодня Эрлинг не задумывается о переезде в «Реал», а завтра передумает. Два лучших молодых футболиста мира, не считая Беллингема, заключили выгодные для себя последние контракты. Мбаппе вынудил шейхов из ПСЖ пойти на странную сделку. Может уйти свободным агентом следующим летом, что развязывает руки Килиану и покупателям. А покойный агент Райола вместе с соратницей Рафаэлой Пиментой, унаследовавшей бизнес итальянца, придумали для Холанда опцию выкупа за безумные деньги. Поскольку ПСЖ заплатил за Неймара 222 миллиона, а трансферы за сотню миллионов никого не пугают, то не исключаем, что мадридский «Реал» держит в уме вариант с подписанием Холанда, невзирая на стоимость сделки.

Именно поэтому «Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении контракта с Эрлингом. Вот только Пимента заработала репутацию хитрой специалистки. Уже закинули удочки для грандов разных лиг. Пустили слушок, что норвежец планирует поиграть в каждом из больших чемпионатов. Италию и Францию оставил на пенсионный возраст, а следующая цель Холанда – попасть в Ла Лигу, сыграть в Эль Класико, одном из главных поединков планеты. Для Эрлинга уровень АПЛ не оказался сложным – сразу поставил рекорд всех времен по голам за сезон, в новом чемпионате тоже результативный. Хотя с весны Холанду предлагают новый контракт в «Манчестер Сити», но отказывается. У форварда уже 400 тысяч фунтов зарплаты в неделю, может на переговорах потребовать сохранить опцию выкупа.

Переход Мбаппе в «Реал» явно перезрел

Перес не хочет платить сотню миллионов евро подъемных семье Килиана и предлагать зарплату, которая сделает сделку безумно дорогой. А переходы в футболе как влюбленности – должны возникать вовремя. Чувства на расстоянии не такие живучие, как в пределах одного дома. А Мбаппе уже дважды отказался от «Реала». Похоже на историю Гризманна и «Барселоны», когда Антуан тянул с переходом и провалился в Каталонии. Азар тоже слишком поздно перешел в любимый «Реал», разочаровал. А вот трансфер Холанда может стать спонтанным и полезным, примерно как переход Беллингема, за которого мадридцы воевали с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Гвардиола сумел убедить Эрлинга отказаться от Испании и выбрать Англию, а вот Джуда не заманил.

Теперь новый раунд игр разума – Мбаппе получит жирные приглашения из АПЛ , а Холанда попробуют забрать в «Реал». И такая сделка логичнее, если подумать о футбольной составляющей. Винисиус идеальный левый инсайд для «Мадрида». Зачем им ещё один футболист для закрытого амплуа? Отсылка к прошлому, где Бэйл перешел на правый фланг ради интересов Роналду, не работает, поскольку Бензема тоже уходил с ударных позиций, чтобы португалец наращивал результативность. Холанд нужен «Реалу», ведь нет молодого профильного форварда, а будущий новичок Эндрик может играть в оттяжке. Потенциальный тренер «Мадрида» Хаби Алонсо в «Байере» работает с рослым нападающим, капризный Мбаппе не так сильно нужен «Реалу», как нацеленный на голы Холанд.

Килиана сейчас ждут многие клубы АПЛ

Как свободного агента и подавно. Рекордсмен Лиги 1 нового века по хет-трикам застрял в «лиге фермеров». Чемпионат Франции неплохой, но для Мбаппе слишком легкое испытание. Тренер ПСЖ Луис Энрике использует давние методы педагогики, чтобы мотивировать Килиана. Например, испанец отругал форварда после хет-трика, сделав отсылку к слабой работе на команду без мяча. Но все понимают, что французский нападающий главный в ПСЖ . Выставлял требования, которые все выполняли. Бойкотировал сборы, а его с позором не выгнали из клуба, что многое говорит о чувстве собственного достоинства у менеджеров парижан. Килиан зазнался и зарывался в последнее время, поэтому для его карьеры уход будет спасительным. Но вряд ли в «Реале» всё пройдет гладко, ведь Беллингем тоже хочет быть главным.

В Мадриде есть костяк молодых ребят, приедет форвард Эндрик, а Мбаппе может разрушить атмосферу. А вот в богатых клубах АПЛ ситуация другая. Например, Гвардиола не позволяет никому – ни Де Брюйне, ни Холанду, быть важнее команды. Мбаппе может играть слева в атаке «горожан», Эрлинг в центре, а бельгиец Доку на правом фланге. Вырастет риск потерять Альвареса – чемпиона мира с радостью примет «Реал», ведь Хулиан может играть в центре нападения, как и его коллега по сборной Лаутаро Мартинес. Такая комбинация не исключается, поскольку для шейхов из «Манчестер Сити» выгодно свести вместе Холанда и Мбаппе, ведь Месси и Роналду в одном составе мир не увидел. Интересно с коммерческой стороны. «Ливерпулю» тоже не помешает звезда, особенно если получат за Салаха рекордные деньги от саудовских шейхов.