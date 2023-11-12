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Потенциальный директор МЮ запланировал трансфер шведского вундеркинда

вчера, 10:56

Бизнесмен Джим Рэтклифф, который в ближайшее время оформит покупку доли в «Манчестер Юнайтед» и станет директором клуба, запланировал трансфер, способный в перспективе усилить МЮ.

Рэтклифф желает заполучить во французскую «Ниццу», которой он владеет, 17-летнего шведского вундеркинда Руни Барджи. На этой неделе талант забил победный гол за «Копенгаген» в матче ЛЧ против «Юнайтед».

По мнению Рэтклиффа, выступление в Лиге 1 может стать отличной подготовкой для Барджи перед его переездом в чемпионат Англии.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:25
Да,Руни сейчас наверное самый талантливый молодой игрок датской суперлиги! Молодой 17-ти летний Швед Сирийского происхождения. Левга, играющий правого вингера,с низким центром тяжести и потрясающей техникой. Прелесть Руни в том, что он не подбирает ногу для удара а действует инстинктивно. Плюс у него хороший удар, необычный силовой дриблинг с резкой сменой движения. Чем-то напоминает Эдена Азара только нога другая. Руни это не будущий Ибра, скорее будущий Юнберг или Вильхемссона.
Перейдет ли он в МЮ это еще большой вопрос, т.к на него выходили представители Челси и Барсы, но получили отказ. А еще он открыто признается в "любви" к Мадридскому Реалу и говорит что мечтает выступать там, так что возможно погоняет пока в Копенгагене, а там глядишь, и в Реал позовут.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:15
Пока вундеркинд стоит недорого надо брать.
Karkaz
Karkaz
вчера в 12:37
Еще один Холланд или Ибра?)
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 11:00
Ну всё теперь держитесь клубы АПЛ!
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