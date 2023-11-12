Потенциальный директор МЮ запланировал трансфер шведского вундеркинда

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вчера, 10:56

Бизнесмен Джим Рэтклифф, который в ближайшее время оформит покупку доли в «Манчестер Юнайтед» и станет директором клуба, запланировал трансфер, способный в перспективе усилить МЮ .

Рэтклифф желает заполучить во французскую «Ниццу», которой он владеет, 17-летнего шведского вундеркинда . На этой неделе талант забил победный гол за «Копенгаген» в матче ЛЧ против «Юнайтед».

По мнению Рэтклиффа, выступление в Лиге 1 может стать отличной подготовкой для Барджи перед его переездом в чемпионат Англии.