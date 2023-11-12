Потенциальный директор МЮ запланировал трансфер шведского вундеркинда

Бизнесмен Джим Рэтклифф, который в ближайшее время оформит покупку доли в «Манчестер Юнайтед» и станет директором клуба, запланировал трансфер, способный в перспективе усилить МЮ.
Рэтклифф желает заполучить во французскую «Ниццу», которой он владеет, 17-летнего шведского вундеркинда Руни Барджи. На этой неделе талант забил победный гол за «Копенгаген» в матче ЛЧ против «Юнайтед».
По мнению Рэтклиффа, выступление в Лиге 1 может стать отличной подготовкой для Барджи перед его переездом в чемпионат Англии.
Перейдет ли он в МЮ это еще большой вопрос, т.к на него выходили представители Челси и Барсы, но получили отказ. А еще он открыто признается в "любви" к Мадридскому Реалу и говорит что мечтает выступать там, так что возможно погоняет пока в Копенгагене, а там глядишь, и в Реал позовут.
Перейдет ли он в МЮ это еще большой вопрос, т.к на него выходили представители Челси и Барсы, но получили отказ. А еще он открыто признается в "любви" к Мадридскому Реалу и говорит что мечтает выступать там, так что возможно погоняет пока в Копенгагене, а там глядишь, и в Реал позовут.