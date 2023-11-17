Экс-игрок «Реала» и «Алании» Дренте завершил карьеру

Бывший полузащитник «Реала» и «Алании» объявил о завершении карьеры. Ранее он выступал за «Козаккен Бойс» из 2-го дивизиона чемпионата Нидерландов. Игрок дал комментарий по теме:

Следует принять то, что это настоящий финал. Руководство сослалось на тренера, который якобы сказал, что состав команды слишком большой, и по этой причине необходимо расстаться с несколькими футболистами. Тренер это отрицал, но я выше всего этого.

Подумаю о будущем на следующей неделе. Однозначно не хочу быть тренером, но, вероятно, займусь чем-то связанным с техническими вопросами. На данный момент я сфокусирован на работе на телевидении. Это очень весело, впереди будут новые проекты.

Возобновление карьеры в случае наличия предложения от какого-либо клуба? Точно откажусь. Было здорово, но это конец, мне пора уходить. К мысли об этом еще предстоит привыкнуть. Пока я прожил с ней всего одну ночь.