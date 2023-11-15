Экс-хавбек «Рубина», «Арсенала» и «Барселоны» Сонг завершил карьеру

Бывший полузащитник «Рубина» на своей странице в социальной сети объявил о завершении карьеры футболиста.

С большой грустью пришло время мне повесить бутсы на гвоздь.

Моё путешествие, которое началось в Яунде в детстве, когда я играл без бутс, босиком и на твёрдом гравии, придало мне сил и смелости для достижения успеха.

Когда я переехал во Францию, играя за «Бастию», думал, что совершил чудо. Однако это было только начало: моё путешествие продолжилось в «Арсенале» и «Барселоне», двух величайших клубах мира. Так много людей помогали мне на этом пути: моя жена, мои дети, семья, друзья, мой агент, тренеры и, конечно, все мои товарищи по команде, которым я буду всегда благодарен.

Конечно, «Чарльтон», «Вест Хэм», казанский «Рубин», «Сьон» и «Арта/Солар 7» навсегда останутся в моём сердце. Имея честь представлять свою страну 60 раз, я также испытывал огромную гордость. Мне повезло, что у меня осталось так много прекрасных воспоминаний, которые будут со мной навсегда.