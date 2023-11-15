Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздь

Экс-хавбек «Рубина», «Арсенала» и «Барселоны» Сонг завершил карьеру

сегодня, 00:41

Бывший полузащитник «Рубина» Александр Сонг на своей странице в социальной сети объявил о завершении карьеры футболиста.

С большой грустью пришло время мне повесить бутсы на гвоздь.

Моё путешествие, которое началось в Яунде в детстве, когда я играл без бутс, босиком и на твёрдом гравии, придало мне сил и смелости для достижения успеха.

Когда я переехал во Францию, играя за «Бастию», думал, что совершил чудо. Однако это было только начало: моё путешествие продолжилось в «Арсенале» и «Барселоне», двух величайших клубах мира. Так много людей помогали мне на этом пути: моя жена, мои дети, семья, друзья, мой агент, тренеры и, конечно, все мои товарищи по команде, которым я буду всегда благодарен.

Конечно, «Чарльтон», «Вест Хэм», казанский «Рубин», «Сьон» и «Арта/Солар 7» навсегда останутся в моём сердце. Имея честь представлять свою страну 60 раз, я также испытывал огромную гордость. Мне повезло, что у меня осталось так много прекрасных воспоминаний, которые будут со мной навсегда.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глушаков рассказал, когда закончит карьеру
07 ноября
Нойер намерен играть на высоком уровне до 40 лет
03 ноября
Экс-игрок «Манчестер Сити» завершил карьеру в 27 лет
02 ноября
Тиаго Силва высказался о завершении карьеры
30 октября
Чемпион Англии в составе «Лестера» объявил о завершении карьеры в 33 года
30 октября
Нойер: «Я никогда не думал о завершении карьеры»
29 октября
Сортировать
Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 12:47
Уходить надо вовремя...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:26
Теперь бы не спустить всё заработанное тяжелым трудом.
yqs3p63y2e6y
yqs3p63y2e6y
сегодня в 07:47
Славная получилась карьера, расцвет пришёлся к нему в Арсенале
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:08
В Арсенале был очень хорош. Потом совершил трансферную ошибку перейдя в Барселону, и сразу потерялся.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:44
Неплохая карьера игрока.... 36 лет, пора на отдых...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:55
Помню этого Камерунца . Довольно неплохой паренёк был. Видимо и время пришло для пенсии .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 