Чемпион Англии в составе «Лестера» объявил о завершении карьеры в 33 года

Бывший полузащитник сборной Англии и «Лестер Сити» объявил об уходе из профессионального футбола.

Я просто хотел бы объявить о своём уходе из профессионального футбола. Вероятно, это произошло раньше, особенно в прошлом году, но я думаю, что пришло время официально объявить об этом сейчас.

Не думал, что меня это будет беспокоить, но сказать это тогда — это почти всё равно, что немного почесать нерв. Думаю, я был к этому готов, не останавливаясь на пике, а когда всё поутихло, это помогло.

Думаю, я слишком долго находился в подвешенном состоянии. Хотел играть, но не получал возможности это делать на том уровне, на котором чувствовал, что меня ценят. Считал, что испытываю беспокойство без причины. Был счастлив, не играя в футбол, и в то же время счастлив, когда играл, так что я просто пожимаю руку этому виду спорта.

Если бы я играл неделю за неделей, и мне пришлось бы остановиться из-за травмы или возраста, полагаю, это было бы сложнее.