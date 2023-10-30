Чемпион Англии в составе «Лестера» объявил о завершении карьеры в 33 года

Бывший полузащитник сборной Англии и «Лестер Сити» Дэнни Дринкуотер объявил об уходе из профессионального футбола.
Я просто хотел бы объявить о своём уходе из профессионального футбола. Вероятно, это произошло раньше, особенно в прошлом году, но я думаю, что пришло время официально объявить об этом сейчас.
Не думал, что меня это будет беспокоить, но сказать это тогда — это почти всё равно, что немного почесать нерв. Думаю, я был к этому готов, не останавливаясь на пике, а когда всё поутихло, это помогло.
Думаю, я слишком долго находился в подвешенном состоянии. Хотел играть, но не получал возможности это делать на том уровне, на котором чувствовал, что меня ценят. Считал, что испытываю беспокойство без причины. Был счастлив, не играя в футбол, и в то же время счастлив, когда играл, так что я просто пожимаю руку этому виду спорта.
Если бы я играл неделю за неделей, и мне пришлось бы остановиться из-за травмы или возраста, полагаю, это было бы сложнее.
В 2016 году хавбек стал чемпионом Англии в составе «Лестера», в том же году дебютировал за национальную команду. Летом 2017-го перебрался в «Челси», за который играл до 2022 года, выступая также за этот период в различных клубах на правах аренды.
на поляне, лучше уйти во время! Удачи мистер Водохлёб !!!
на поляне, лучше уйти во время! Удачи мистер Водохлёб !!!
Минутка каламбура.
Ну, правильное решение. Удачи ему в жизни простых работяг
Минутка каламбура.
Ну, правильное решение. Удачи ему в жизни простых работяг