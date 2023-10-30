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Чемпион Англии в составе «Лестера» объявил о завершении карьеры в 33 года

вчера, 13:57

Бывший полузащитник сборной Англии и «Лестер Сити» Дэнни Дринкуотер объявил об уходе из профессионального футбола.

Я просто хотел бы объявить о своём уходе из профессионального футбола. Вероятно, это произошло раньше, особенно в прошлом году, но я думаю, что пришло время официально объявить об этом сейчас.

Не думал, что меня это будет беспокоить, но сказать это тогда — это почти всё равно, что немного почесать нерв. Думаю, я был к этому готов, не останавливаясь на пике, а когда всё поутихло, это помогло.

Думаю, я слишком долго находился в подвешенном состоянии. Хотел играть, но не получал возможности это делать на том уровне, на котором чувствовал, что меня ценят. Считал, что испытываю беспокойство без причины. Был счастлив, не играя в футбол, и в то же время счастлив, когда играл, так что я просто пожимаю руку этому виду спорта.

Если бы я играл неделю за неделей, и мне пришлось бы остановиться из-за травмы или возраста, полагаю, это было бы сложнее.

В 2016 году хавбек стал чемпионом Англии в составе «Лестера», в том же году дебютировал за национальную команду. Летом 2017-го перебрался в «Челси», за который играл до 2022 года, выступая также за этот период в различных клубах на правах аренды.

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Все комментарии
матос
матос
вчера в 23:37
Удачи в дальнейшем.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:22
Наверно надоели аренды по клубам.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:04
Помню его хорошо. Даже в сборную вызывали. Кажется, что мог еще поиграть в шипе пару лет
Igo0rek
Igo0rek ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:00
Водочка со скитлсом, это фишка Варди)
shur
shur
вчера в 16:27
...футбол всецело зависит от физики, стоячий футболист баласт
на поляне, лучше уйти во время! Удачи мистер Водохлёб !!!
протон
протон
вчера в 15:25
Может не самый техничный футболист, но в чемпионском Лестере выжигал центр будь здоров, очень много пахал на пару с Канте. Переход в Челси скорее произошел по инерции, а не вследствие долгих раздумий. Хороший футболист с классной фамилией, удачи ему
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:23
Чтото рановато уходит, наверное устал, хочет спакойно пожить для себя и семьи!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:21
Пошел попить водички?)
Минутка каламбура.

Ну, правильное решение. Удачи ему в жизни простых работяг
Гость
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