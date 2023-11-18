«Локомотив» собирается продлить контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал распоряжение готовить предложения о новых контрактах для полузащитников «железнодорожников» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. Ранее функционер неоднократно заявлял о заинтересованности в сохранении своих воспитанников. В ближайшие пару недель спортивный департамент «Локомотива» начнёт переговоры с футболистами. Напомним, контракты полузащитником истекают в конце сезона.
Миранчук провёл 20 игр в РПЛ и Кубке России, забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи. На счету Жемалетдинова 19 матчей, гол и результативная передача.