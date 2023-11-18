«Локомотив» собирается продлить контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым

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вчера, 11:52

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал распоряжение готовить предложения о новых контрактах для полузащитников «железнодорожников» и . Ранее функционер неоднократно заявлял о заинтересованности в сохранении своих воспитанников. В ближайшие пару недель спортивный департамент «Локомотива» начнёт переговоры с футболистами. Напомним, контракты полузащитником истекают в конце сезона.