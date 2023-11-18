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«Локомотив» собирается продлить контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым

вчера, 11:52

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал распоряжение готовить предложения о новых контрактах для полузащитников «железнодорожников» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. Ранее функционер неоднократно заявлял о заинтересованности в сохранении своих воспитанников. В ближайшие пару недель спортивный департамент «Локомотива» начнёт переговоры с футболистами. Напомним, контракты полузащитником истекают в конце сезона.

Миранчук провёл 20 игр в РПЛ и Кубке России, забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи. На счету Жемалетдинова 19 матчей, гол и результативная передача.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:25
проблем возникнуть не должно
shlomo
shlomo
вчера в 12:01
Наверное руководству виднее что делать. Парням удачи в играх за клуб.
Гость
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