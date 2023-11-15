Мостовой рассказал об условиях нового контракта с «Зенитом»

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вчера, 14:10

Полузащитник «Зенита» и сборной России раскрыл пункт из нового контракта с «сине-бело-голубыми».

В новом контракте есть определённая сумма для топ-чемпионатов. «Зенит» знает о моём желании попробовать себя в сильном чемпионате.

Также Мостовой рассказал, что им интересовались во Франции.

Всегда хочется попробовать. Уехал Захарян, Саша Головин наслаждается. Предложение из Европы было этим летом. Страна? Франция. Почему не уехал? Наверное, у клуба не было возможности выкупить меня.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 11 матчей и отметился забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3,5 миллиона евро.