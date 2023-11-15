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Мостовой рассказал об условиях нового контракта с «Зенитом»

вчера, 14:10

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой раскрыл пункт из нового контракта с «сине-бело-голубыми».

В новом контракте есть определённая сумма для топ-чемпионатов. «Зенит» знает о моём желании попробовать себя в сильном чемпионате.

Также Мостовой рассказал, что им интересовались во Франции.

Всегда хочется попробовать. Уехал Захарян, Саша Головин наслаждается. Предложение из Европы было этим летом. Страна? Франция. Почему не уехал? Наверное, у клуба не было возможности выкупить меня.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 11 матчей и отметился забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3,5 миллиона евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:38
ох, не пригодится этот волшебный пункт ...
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:48
А может быть наслаждается тем, что играет в топовом чемпионате? Может это имел ввиду Мостовой?
pomor45
pomor45
вчера в 19:52
Дивлюсь на этих наших футболистов, мечтающих о сильном чемпионате. Понимают ли они, что будь они в достаточном, а не единичном, количестве достойными таких чемпионатов, то и свой был бы не хуже. Понимают ли они, что в таких чемпионатах надо пахать, чего большинство из них не может, а не наслаждаться, к чему большинство из них стремится. Мостовому на счёт пункта о топ-клубах беспокоится не стоит. Клуб непременно включит его в обмен на снижение контракта, потому что не прогадает - Мостовой никогда не получит такое предложение. Для это нужно умение, а не самомнение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:28
".....Саша Головин наслаждается...."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1365310/mostovoy-andrey-zenit 15.11.2023
Мост, будет тебе известно, что Саша пашет, а не наслаждается. Наслаждается реально твой бывший одноклубник Коко. Хочешь наслаждаться , двигай к нему на Кипр и наслаждайся. А в топ- 5 иной уровень
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:29, ред.
В топ-5 нет клубов у которых "нет возможности выкупить Мостового"...
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:37
"Почему не уехал? Наверное у клуба не было свободных мест на скамейке"
lotsman
lotsman
вчера в 14:49
Играя в Зените, ты звезда. Но с такими способностями, в Европе, можешь стать лавочником. Оно тебе надо?
Интерес
Интерес
вчера в 14:39
Нулей на блатной номер машины хватает,и ладно.Какая Франция? Там лягушек едят,вся сборная из Африки,но чужих с понтами не любят.
drug01
drug01
вчера в 14:16
Зачем рваться туда, играй на месте и получай бабки
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