Мостовой рассказал об условиях нового контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой раскрыл пункт из нового контракта с «сине-бело-голубыми».
В новом контракте есть определённая сумма для топ-чемпионатов. «Зенит» знает о моём желании попробовать себя в сильном чемпионате.
Также Мостовой рассказал, что им интересовались во Франции.
Всегда хочется попробовать. Уехал Захарян, Саша Головин наслаждается. Предложение из Европы было этим летом. Страна? Франция. Почему не уехал? Наверное, у клуба не было возможности выкупить меня.
В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 11 матчей и отметился забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3,5 миллиона евро.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1365310/mostovoy-andrey-zenit 15.11.2023
Мост, будет тебе известно, что Саша пашет, а не наслаждается. Наслаждается реально твой бывший одноклубник Коко. Хочешь наслаждаться , двигай к нему на Кипр и наслаждайся. А в топ- 5 иной уровень
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1365310/mostovoy-andrey-zenit 15.11.2023
Мост, будет тебе известно, что Саша пашет, а не наслаждается. Наслаждается реально твой бывший одноклубник Коко. Хочешь наслаждаться , двигай к нему на Кипр и наслаждайся. А в топ- 5 иной уровень