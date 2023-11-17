«Реал» может предложить Анчелотти новый договор .

Карло Анчелотти имеет шансы остаться на посту главного тренера «Реала».
«Сливочные» намерены предложить специалисту новый контракт на 2 года. Это инициатива президента клуба Флорентино Переса.
Рулевой может получить договор по системе «1+1», либо на 2 года сразу.
Нынешний контракт тренера с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. После этого он, вероятно, возглавит сборную Бразилии.
Мысль есть, но нужны ресурсы на дистанцию, чтобы быть конкурентно способными во всех турнирах.
Мысль есть, но нужны ресурсы на дистанцию, чтобы быть конкурентно способными во всех турнирах.
Незнаю как относится к этой информации , но вполне возможно что это может быть правдой , если исходить из того что, от добра добра не ищут . Да и босс Реала Флорентино Перес вполне может дать ходу такой версии . Но единственное, что два года думаю как перебор . Да и сам Анчелотти тоже не молодеет , а учитывая то как развивается футбол, то без новых и современных видений футбола оставаться на высоком уровне будет очень сложно . Да и соперники Реала уже изучили тактики Анчелотти и в некоторых случаях, особенно в играх Лиги Чемпионов только индивидуальное мастерство игроков Реала делают результат, а не признанный гений Анчелотти и это ярко просматривается в последнее время участия Реала в Лиге Чемпионов. Незнаю чем всё это закончится, но на мой субъективный взгляд , пора и честь знать и сказать большое спасибо Анчелотти за годы работы в Реала . А я буду ждать в роли главного тренера, почему-то Зидана .
Незнаю как относится к этой информации , но вполне возможно что это может быть правдой , если исходить из того что, от добра добра не ищут . Да и босс Реала Флорентино Перес вполне может дать ходу такой версии . Но единственное, что два года думаю как перебор . Да и сам Анчелотти тоже не молодеет , а учитывая то как развивается футбол, то без новых и современных видений футбола оставаться на высоком уровне будет очень сложно . Да и соперники Реала уже изучили тактики Анчелотти и в некоторых случаях, особенно в играх Лиги Чемпионов только индивидуальное мастерство игроков Реала делают результат, а не признанный гений Анчелотти и это ярко просматривается в последнее время участия Реала в Лиге Чемпионов. Незнаю чем всё это закончится, но на мой субъективный взгляд , пора и честь знать и сказать большое спасибо Анчелотти за годы работы в Реала . А я буду ждать в роли главного тренера, почему-то Зидана .