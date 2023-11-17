«Реал» может предложить Анчелотти новый договор .

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вчера, 22:46

имеет шансы остаться на посту главного тренера «Реала».

«Сливочные» намерены предложить специалисту новый контракт на 2 года. Это инициатива президента клуба .

Рулевой может получить договор по системе «1+1», либо на 2 года сразу.

Нынешний контракт тренера с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. После этого он, вероятно, возглавит сборную Бразилии.