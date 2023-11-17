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«Реал» может предложить Анчелотти новый договор

вчера, 22:46

Карло Анчелотти имеет шансы остаться на посту главного тренера «Реала».

«Сливочные» намерены предложить специалисту новый контракт на 2 года. Это инициатива президента клуба Флорентино Переса.

Рулевой может получить договор по системе «1+1», либо на 2 года сразу.

Нынешний контракт тренера с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. После этого он, вероятно, возглавит сборную Бразилии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:46
может и такое случиться
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:54, ред.
Анчи топ, почти все игроки под его руководством куплены будучи перспективными пареньками, и не один из них не провалился, не один талант не загубил! Что нельзя сказать об МЮ, Челси, и еще многих клубов. Он перестраивает лучшую полузащиту мира последних 10 лет максимально безболезненно. Конечно заслуга Переса там тоже высокая, но всё таки, Анчи легендарный тренер.
ABir
ABir
сегодня в 06:04
А Бразилия тоже ждет. Бедный Карло, куда податься?
tfc4w649zfab
tfc4w649zfab
сегодня в 05:06
Надеюсь он согласиться и это это будет правильно
протон
протон
вчера в 23:59
Кто бы ни был главным тренером в следующем сезоне, клубу нужны трансферы, нужно грамотное усиление состава и удлинение скамейки запасных качественными игроками. Во-первых, конечно, это топовый ЦН. Правый фланг - практически все позиции. ЛЗ - в зависимости от формы Менди и Франа. И расставаться с теми, кто объективно не вывозит.
Мысль есть, но нужны ресурсы на дистанцию, чтобы быть конкурентно способными во всех турнирах.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:54
«Реал» может предложить Анчелотти новый договор .
Незнаю как относится к этой информации , но вполне возможно что это может быть правдой , если исходить из того что, от добра добра не ищут . Да и босс Реала Флорентино Перес вполне может дать ходу такой версии . Но единственное, что два года думаю как перебор . Да и сам Анчелотти тоже не молодеет , а учитывая то как развивается футбол, то без новых и современных видений футбола оставаться на высоком уровне будет очень сложно . Да и соперники Реала уже изучили тактики Анчелотти и в некоторых случаях, особенно в играх Лиги Чемпионов только индивидуальное мастерство игроков Реала делают результат, а не признанный гений Анчелотти и это ярко просматривается в последнее время участия Реала в Лиге Чемпионов. Незнаю чем всё это закончится, но на мой субъективный взгляд , пора и честь знать и сказать большое спасибо Анчелотти за годы работы в Реала . А я буду ждать в роли главного тренера, почему-то Зидана .
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:47, ред.
Это слухи - просто клуб еще не нашел тренера.
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