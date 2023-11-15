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«Бавария» намерена сохранить одного из своих лидеров

вчера, 10:29

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд назвал ложью информацию о том, что нападающий мюнхенцев и сборной Германии Лерой Сане отказывается продлевать контракт с клубом.

Сане сейчас демонстрирует свою лучшую форму за всё время, что он был в «Баварии». Он один из игроков, на которых мы хотим строить будущее команды.

Сане выступает за «Баварию» с лета 2020 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего вингера 18 матчей во всех турнирах, 9 голов и 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Сане может вернуться в Англию.

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:40
Игрок техничный , талантливый , зачастую берет игру на себя . Такого надо оставлять .
RamonCSKA
RamonCSKA ответ bg5h8ha9nryf (раскрыть)
вчера в 18:46
Ну бесхарактерный точно, он если крепко получает по ногам, потом весь матч не доигрывает
salleeh
salleeh
вчера в 11:55, ред.
Бесхарактерный, вот главный конек Сане. Будущее Баварии не внушает оптимизма, если оно связано с Сане…
bg5h8ha9nryf
bg5h8ha9nryf
вчера в 11:10
Да какой этот бесхребетный лентяй нафиг лидер!
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