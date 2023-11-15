«Бавария» намерена сохранить одного из своих лидеров

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вчера, 10:29

Спортивный директор «Баварии» назвал ложью информацию о том, что нападающий мюнхенцев и сборной Германии отказывается продлевать контракт с клубом.

Сане сейчас демонстрирует свою лучшую форму за всё время, что он был в «Баварии». Он один из игроков, на которых мы хотим строить будущее команды.

Сане выступает за «Баварию» с лета 2020 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего вингера 18 матчей во всех турнирах, 9 голов и 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Сане может вернуться в Англию.