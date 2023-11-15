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Акинфеев раскрыл подробности подписания текущего контракта с ЦСКА

вчера, 18:40

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал подробности подписания действующего контракта с клубом.

Сейчас есть двухлетний контракт, и мне надо его отработать, и отработать профессионально и хорошо. Потому что подписывать контракт, понимая, что ты будешь просто получать деньги, — это не моя история. Могу такую маленькую тайну открыть: мы, когда подписывали контракт, предыдущий и этот, когда общались с Романом Юрьевичем [Бабаевым], я говорил: «Роман Юрьевич, год-два я могу сыграть достаточно хорошо, но если буду понимать, что год отыграл, а во второй у меня что-то будет не получаться, — пожалуйста, я откажусь от денег, от контракта». Не то что я такой хороший, но совесть у меня светлая. Я адекватный человек, понимаю, когда надо сделать стоп.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 05:22
К сожалению он не понимает этого. Шаг вперёд и два назад делает. Одни мучения и сомнения. И помочь некому. Семье-деньги, ЕЛГ, болельщикам- титулы. Сам останется, когда-нибудь один и со своими болячками, ни кому ни нужный. Только время от времени будут вспоминать, жалеть, лилеить. Такова жизнь.
Capral
Capral
сегодня в 04:18
Ну почему же, Кан авторитет. Только, быть в прошлом известным вратарем, еще не значит быть умным человеком. Кан уже так о......я, что даже не был приглашен на празнование чемпионства клуба. Представляете, легендарного вратаря не пригласили на такое событие? Что касается моего присутствия, то отчет, вам, я давать не обязан, поскольку, Соккер -место публичное, и каждый имеет право здесь писать. И последнее- про Акинфеева. Это для вас, болельщиков ЦСКА- он великий, но не для меня, для человека- видевшего, воистину Великих вратарей.

На этом всё. Разговоры про Акинфеева заканчиваю. Доброй ночи.
Naherger
Naherger ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:00, ред.
ВЫ с таким рвением доказываете свою точку зрения, что сторонний наблюдатель может решить что вы правы. Для ВАС же даже Кан не авторитет как эксперт.
Не нравится Акинфеев - так зачем ВЫ вообще присутствуете в комментариях под новостью о подробностях его контракта? Зашли почитать,какой он Великий?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:59
Это он со светлой совестью наезжал и материл Веллитона? Которого в СМИ после подачи ЕЛГ просто съели? А рекорд 43 в ЛЧ? Провал в Бразилии на ЧМ? Фелимонову косяк не простили за Украину в отборе.
Стоп говорить надо было раньше. Отдохнуть, отдышаться, приглядеться, но он такой был хороший, что не мог позволить себе, чтобы руки ласкающие его убрали с головы. Ещё не поздно сказать стоп. Пора. Надо давать дорогу молодым. Иначе будет история с бабкой на картошке. Согнется и больше не разогнется.
ABir
ABir
сегодня в 00:05
Даже он сам понимает, что лучшие матчи в прошлом и пора вешать бутсы на гвоздь. И идти всем Игнашевичу с Березуцкими
Capral
Capral ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:49
Блохин обыгрывал чемпионов мира- игравших в Баварии!!! А кого сейчас могут обыграть российские футболисты- таджиков, Кубу?!

Всё, будьте здоровы.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:38
Да имеено они разные, там был чемпионат СССР один из сильнейших в Европе, сейчас нет, потому что ссср нет

Таланты и тд сравнивать тоже не объективно, футбол сделал несколько шагов вперед, появилось много тактик, физ подготовки и амуниции, вполне допускаю, что тот же Блохин, против современной обороны был бы посредственным игроком, как и другие игроки

Да и сейчас даже маленькие сборные заметно сильнее, чем при СССР, взять те же Бельгия, Австрия и тд ,много африканцев и южно американцев играет в чемпионатах Европы, и тогда СССР за более продолжительную историю, сильный чемпионат, населения 250млн, не очень то и многого добился в плане титулов
Capral
Capral ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:28
Нет любезный, не футбол разный, футболисты разные и таланты другие. Сейчас и близко нет в России, таких как- Блохин, Кипиани, Гаврилов, Черенков, Бессонов, Колотов!!! Молодым этого не понять, а начинать по новому рассказывать- не буду, время позднее.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 22:24
Добавлю еще. Акинфеева приглашали в сборную 7!( семь) различных тренеров , из них 3 иностранца (Хидинк, Адвокат и Капелло). Давалась возможность таким вратарям как Малафеев, Лунев, Ладыгин, Беленов, Джанаев и др. составить конкуренцию Акинфееву. Но ни один не потянул, пока Игорь сам не ушел из сборной в 2018 г. Так, что вопрос о том, кто лучший вратарь России в 21 веке носи риторический характер. Ну а , как я уже говорил, сопоставлять с вратарями прошлого века некорректно по понятным причинам. Прекрасных вратарей у нас было много и сейчас есть, но лучший Акинфеев. А дальше никто не знает что будет. Я не поднимаю вопрос о его человеческих качествах. Прекрасный семьянин, никаких конфликтов и скандалов, в высшей степен порядочный человек. Именно об этом изначально и шла речь, а потом некоторые энтузиасты притянули сюда Яшина, непонятно зачем и дискуссия ушла "не в ту степь". Жаль.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:22
Так для справки со времен СССР , изменилась аэродинамика мяча и вратарям стало сложнее

Ну и мне абсолютно понятен тип обладателей твоего мнения, консерватизм или старческий скептицизм, по разному называют, раньше было лучше, также как и мои родители скажут про советские фильмы, музыку и тд, тогда они были молодыми и видели мир молодыми глазами, прекрасно себя чувствовали и от этого все было лучше в их глазах, нашему мозгу свойственно вообще так помнить, молодость будешь вспоминать всегда лучше, чем старость.

Сравнивать времена и ценности , умения, как минимум не корректно.

Как и ставить звезд совесткого футбола выше чем Акинфеева, абсолютно разный футбол, разное развитие футбола, правила, мяч , как и вратарская школа.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:04
Сильнейшие леги играют в Зените уже много лет но после малафеева никто не может заиграть в зените. Так что это леги не облегчали работу Акинфеева. Одно можно утверждать точно Акинфеев лучший вратарь 21 века в России. И самый стабильный в отличии от многих других хороших вратарей которые после ошибки плыли и не могли вернуться на прежний уровень
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:57
Обычным вратарем- в сравнении с вратарями советского периода, только и всего.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:55
Будь здрав Дружище Анатолий. Согласен с тобой, но наш друг Виктор (CAPRAL) назвал Игоря обычным вратарём....., на что я и ответил. До встречи, спокойной ночи.
Capral
Capral ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 21:32
Вобщем, если я правильно понял- уже и Яшина унизили, типа- время другое было, мяч шнуровачный и трава высокая... Но тем не менее, ЗМ, до сих пор, никто кроме Яшина из вратарей не получал. Такими темпами, мы скоро признаем Акинфеева- лучшим вратарем всех времен и народов. Желаю здравствовать.
isamsn
isamsn ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:24
Согласен полностью.
Capral
Capral ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 21:20
Какой О.Кан эксперт, вы меня спросите. Человека, даже не пригласили на празднование баварского чемпионства... Но дело не в этом. Я говорю о другом, а именно: в ЦСКА времен Акинфеева, всегда играли сильнейшие леги, что в определенной степени облегчало игру самому Акинфееву. Я никаким образом не умоляю достоинств вашего вратаря, а только провожу параллели- между ним и вратарями прошлых лет.
isamsn
isamsn ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 21:19
Тут можно всем сомнивающимся и несогласным порекомендовать открыть Википедию и посчитать все достижения Игоря за 20 лет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:14
Эдуард Григорьевич, дорогой мой однополчанин. Не надо забывать, что Акинфеев реально лучший и самый стабильный вратарь в РФ в 21 веке и никакие умозаключения не отменят этого факта. Одно дело когда вратарь блеснул игрой один-два сезона, получил приз лучшего вратаря на каком то турнире и совсем иное дело, когда вратарь 20 лет не опускается ниже своего высокого уровня. Давно известно, что стабильность - первый признак класса. Так, что дорогой, мы с вами немногие, кто видел игру всех вратарей, начиная с Хомича, включая Яшина, Маслачено, Беляева, Рудакова и многих и многих других можем судить о Акинфеева. Причем , не сравнивая его с Яшиным, или кем то еще. Это разные страны, разные эпохи, разные турниры. И сравнение буде надуманным и некорректным. Удачи и здоровья, дорогой друг!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:14
Ну так я и взвесил, его и международные и Российские эксперты всегда высоко ставили, с ним в составе получили первый еврокубок в истории, первую бронзу евро, первый четверть финал мира.
Он грамотно руководил обороной, а атака сборной России никогда и не была сильной стороной.

И да он постоянно играл во всех турнирах и почти все отмечали сильную сторону -вратарскую, в том числе Оливер Кан и многие другие звездные вратари и тренеры, которые являются больше экспертами, чем эксперты матч тв.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 21:01
Мне тоже довелось видеть много матчей с участием льва Яшина. Более того, я наблюдал его игру с 1956 по 1962 г. Безусловно это выдающийся вратарь своего времени, именно того времени. Сейчас время иное, игра иная. И нет никаких объективных критериев для сравнения вратарей разных эпох. В этой связи само это сопоставление некорректно в принципе. А домысливать то, о чем якобы "он (Акинфеев) мечтает" - это не только не корректно, но и непорядочно. Акинфеев поведал свои мысли о своем контракте, а в результате число "мыслителей" и фантазеров выросло в разы. Жаль.
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:59, ред.
Обычный вратарь- в сравнении с вратарями прошлого, без обид. Вы- болельщик с огромным стажем, старше нас всех, а значит, прекрасно помните советский футбол. Так вот, вспомните, вашего блистательного В.Астаповского, получившего приз "Лучшего вратаря" в 1976 или вратаря Ю.Дектерева получившего этот же приз в годом позже. Так это при том, какaя конкуренция была в советском чемпионате. И давайте возьмём уровень российского футбола последних 20лет. Какие были достижения советского футбола, включая сборную СССР, и какие российского. И это при том, что в советском футболе, знатных и дорогих наемников не было, как в российском...

С Уважением и к Вам- как всегда!
isamsn
isamsn ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:54
Есть очень много общих мнений как средняя температура по больнице. Каждый будет придерживатся своей аудитории. Удачи!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:51
Обычный вратарь НЕ возглавляет ( с большим отрывом ) Клуб Льва Яшина.
Виктор вы не правы.
С уважением. Будьте здравы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 20:50
Я внимательно несколько раз перечитал слова Акинфеева. Там Яшин не упомянут совсем. Кто то и зачем то притянул к этой новости Акинфеева. Он говорил про себя, именно про контракт и все. Причем здесь Яшин ? Не пойму.. Быть может помор был инициатором этого вброса, не знаю. Но я удивлен., как и ты.
Capral
Capral ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 20:45
Где вы увидели унижение мной Акинфеева? Я никому не запрещаю поклоняться Акинфееву. Пусть он будет кумиром для многих. Что касается, моего личного мнения об Акинфееве и вратарях прошлого, то оно основано на фактах. Для вас, как я понял- главное цифры и количество проведенных матчей. А для меня- качество футбола прошлых лет в сравнении с футболом нынешним, вот и всё. Но я не запрещаю вам считать Акинфеева лучшим, чем Яшин- это ваше право. Другое дело, что есть общее мнение- придуманное не мною...
isamsn
isamsn ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:37
Как и ваше. Сколько людей столько и мнений. Один совет, как бы вы не относились к человеку( в данном случае спортсмену) не нужно пруменшать его заслуги в глазах тех людей которые считают его своим кумиром и великим вратарём.
Capral
Capral ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
Лично для вас- возможно. Но, при всем уважении к вам - это только ваше, субъективное мнение...
isamsn
isamsn ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:28, ред.
Даже если откинуть европейские кубки то это 670 матчей. Для многих в нашей стране это выдающейся вратарь и сравнивать его с кем то ещё не особо коректно. Мне довелось видеть в игре Яшина и других наших замечательных вратарей. Лично для меня Акинфеев пока номер 1.
Capral
Capral ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 20:23
Если делать сравнения с вратарями прошлого, то прежде всего, надо делать поправку на то, что только с середины 60-х, советские клубы стали принимать участие в европейских кубках. Поэтому, приводимые вами сравнения- несколько ненадежные...
isamsn
isamsn ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
Никто не превращает. Даже если взять голую статистику к примеру Яшина и Акинфеева то тут такая картина Яшин 432 матча за Динамо и сборную 347 мячей пропустил. за 20 лет выступлений. Акинфеев 866 матчей за ЦСКА и сборную 724 мяча пропустил. за те же 20 лет выступлений. Как видно цифры несопоставимые. Ближе всех к нему Дасаев. Все остальные и рядом не стояли хотя временами были отдельные удачные сезоны многих вратарей СССР и России. Так что Игорю мечтать о чьих то лаврах не досуг. Он для многих пример.
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