Акинфеев раскрыл подробности подписания текущего контракта с ЦСКА

Вратарь ЦСКА рассказал подробности подписания действующего контракта с клубом.

Сейчас есть двухлетний контракт, и мне надо его отработать, и отработать профессионально и хорошо. Потому что подписывать контракт, понимая, что ты будешь просто получать деньги, — это не моя история. Могу такую маленькую тайну открыть: мы, когда подписывали контракт, предыдущий и этот, когда общались с Романом Юрьевичем [Бабаевым], я говорил: «Роман Юрьевич, год-два я могу сыграть достаточно хорошо, но если буду понимать, что год отыграл, а во второй у меня что-то будет не получаться, — пожалуйста, я откажусь от денег, от контракта». Не то что я такой хороший, но совесть у меня светлая. Я адекватный человек, понимаю, когда надо сделать стоп.