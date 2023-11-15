Акинфеев раскрыл подробности подписания текущего контракта с ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал подробности подписания действующего контракта с клубом.
Сейчас есть двухлетний контракт, и мне надо его отработать, и отработать профессионально и хорошо. Потому что подписывать контракт, понимая, что ты будешь просто получать деньги, — это не моя история. Могу такую маленькую тайну открыть: мы, когда подписывали контракт, предыдущий и этот, когда общались с Романом Юрьевичем [Бабаевым], я говорил: «Роман Юрьевич, год-два я могу сыграть достаточно хорошо, но если буду понимать, что год отыграл, а во второй у меня что-то будет не получаться, — пожалуйста, я откажусь от денег, от контракта». Не то что я такой хороший, но совесть у меня светлая. Я адекватный человек, понимаю, когда надо сделать стоп.
А как же Яшин?
А не кажется ли Вам, уважаемый рыбак, что негоже провокационные вопросы задавать ? Поясню. 1. Яшин играл в другой стране - СССР, а Акинфеев в РФ. 2. Во времена Яшина никаких контрактов не было. и наконец 3. А вы, уважаемый, в тайны души умеете заглядывать ? Это радует. Тогда поведайте нам Клаудиньо и Малком правда получили гражданство РФ бескорыстно, исключительно из любви к России? Вроде про этих "россиян" Вы больше знаете, чем про Акинфеева ?
А как же Яшин?
А не кажется ли Вам, уважаемый рыбак, что негоже провокационные вопросы задавать ? Поясню. 1. Яшин играл в другой стране - СССР, а Акинфеев в РФ. 2. Во времена Яшина никаких контрактов не было. и наконец 3. А вы, уважаемый, в тайны души умеете заглядывать ? Это радует. Тогда поведайте нам Клаудиньо и Малком правда получили гражданство РФ бескорыстно, исключительно из любви к России? Вроде про этих "россиян" Вы больше знаете, чем про Акинфеева ?
С чего ты взял что ему не дают покоя лавры Яшина? Он сам тебе сказал?
Как по мне это современный идол, с раннего возраста показывающий класс.
Беленов, Нигматулин , Рыжиков рядом не стояли по классу, временами блистали на кураже и всё.
С чего ты взял что ему не дают покоя лавры Яшина? Он сам тебе сказал?
Как по мне это современный идол, с раннего возраста показывающий класс.
Беленов, Нигматулин , Рыжиков рядом не стояли по классу, временами блистали на кураже и всё.
Он грамотно руководил обороной, а атака сборной России никогда и не была сильной стороной.
И да он постоянно играл во всех турнирах и почти все отмечали сильную сторону -вратарскую, в том числе Оливер Кан и многие другие звездные вратари и тренеры, которые являются больше экспертами, чем эксперты матч тв.
Он грамотно руководил обороной, а атака сборной России никогда и не была сильной стороной.
И да он постоянно играл во всех турнирах и почти все отмечали сильную сторону -вратарскую, в том числе Оливер Кан и многие другие звездные вратари и тренеры, которые являются больше экспертами, чем эксперты матч тв.