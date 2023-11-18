«Барселоне» будет трудно сохранить Канселу

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вчера, 13:57

«Барселона» хочет сохранить в своём составе защитника сборной Португалии . Его аренда действует до конца сезона.

Летом «Барселона» хочет продлить аренду португальца. «Манчестер Сити» готов рассмотреть арендное соглашение только с опцией обязательного выкупа за сумму более 35 миллионов евро, в противном случае горожане намерены продать игрока в другой клуб, так как не заинтересованы в нём. Отмечается, что Канселу хочется остаться в «Барселоне».

В текущем сезоне на счету 29-летнего защитника 14 матчей, 2 гола, голевая передача и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Канселу в 50 миллионов евро.