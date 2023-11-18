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«Барселоне» будет трудно сохранить Канселу

вчера, 13:57

«Барселона» хочет сохранить в своём составе защитника сборной Португалии Жоау Канселу. Его аренда действует до конца сезона.

Летом «Барселона» хочет продлить аренду португальца. «Манчестер Сити» готов рассмотреть арендное соглашение только с опцией обязательного выкупа за сумму более 35 миллионов евро, в противном случае горожане намерены продать игрока в другой клуб, так как не заинтересованы в нём. Отмечается, что Канселу хочется остаться в «Барселоне».

В текущем сезоне на счету 29-летнего защитника 14 матчей, 2 гола, голевая передача и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Канселу в 50 миллионов евро.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:44
Вот прикол будет, если Барселона не сможет сохранить его, этот в итоге перейдёт в Реал Мадрид. Перес может и такое устроить))
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 15:02
Да, бальзамирование нынче не в моде.. Хе..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:55
Барселоне будет трудно ... ?
Барселоне, в последнее время, ВСЁ трудно..., за что бы она не взялась.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:14
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