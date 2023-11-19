«Брентфорд» нашёл возможную замену Тоуни

«Брентфорд» интересуется нападающим клуба «Велес Сарсфилд» Сантьяго Кастро.
«Пчёлы» видят в игроке замену Айвену Тоуни. По слухам, лондонцы готовы продать нападающего по сниженной цене.
В 34 матчах текущего сезона чемпионата Аргентины футболист забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.
Теоретически, даже если сумеют его кому то впихнуть " по сниженной цене" и прикупить Кастро по его стоимости, то заработают.... НО прежде чем продавать, нужно сперва прикупить, а то может получиться "дырка от бублика"....
Теоретически, даже если сумеют его кому то впихнуть " по сниженной цене" и прикупить Кастро по его стоимости, то заработают.... НО прежде чем продавать, нужно сперва прикупить, а то может получиться "дырка от бублика"....