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«Брентфорд» нашёл возможную замену Тоуни

вчера, 11:16

«Брентфорд» интересуется нападающим клуба «Велес Сарсфилд» Сантьяго Кастро.

«Пчёлы» видят в игроке замену Айвену Тоуни. По слухам, лондонцы готовы продать нападающего по сниженной цене.

В 34 матчах текущего сезона чемпионата Аргентины футболист забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:53
Добра, Вам!

Теоретически, даже если сумеют его кому то впихнуть " по сниженной цене" и прикупить Кастро по его стоимости, то заработают.... НО прежде чем продавать, нужно сперва прикупить, а то может получиться "дырка от бублика"....
sihafazatron
sihafazatron ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:43
Ну почему же? в первую очередь денег заработают. А вот заиграет ли этот Кастро большой большой вопрос
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:19
То есть поменять шило на мыло.... и не более того....
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