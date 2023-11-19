Бруну Фернандеш оценил слухи о возможном переходе в саудовский чемпионат

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о возможном переходе в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.
Интерес – это всегда здорово, вне зависимости от того, о каком клубе идет речь. Но я думаю только о сборной и «Манчестер Юнайтед». Я рад быть там, где нахожусь.
У сборной сейчас очень хороший период. В «Манчестер Юнайтед» сезон начался не так, как мы надеялись. Но я не думаю о долгосрочных планах.
Не обращаю внимания на трансферные слухи. Меня это не интересует. Пока ко мне не придут с конкретным предложением, я не обращаю внимания. В наше время создавать слухи довольно просто. Предпочитаю думать о своих целях.
Можно много говорить о том что «нытик/истеричка», но лично я вижу за этими эмоциями искреннее переживание. 3 года прайма карьеры почти в никуда с точки зрения результатов и трофеев. Ни одного вопроса по самоотдаче/таланту и навыкам. Он очень много дал МЮ
Можно много говорить о том что «нытик/истеричка», но лично я вижу за этими эмоциями искреннее переживание. 3 года прайма карьеры почти в никуда с точки зрения результатов и трофеев. Ни одного вопроса по самоотдаче/таланту и навыкам. Он очень много дал МЮ