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Бруну Фернандеш оценил слухи о возможном переходе в саудовский чемпионат

вчера, 10:56

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о возможном переходе в клуб из чемпионата Саудовской Аравии.

Интерес – это всегда здорово, вне зависимости от того, о каком клубе идет речь. Но я думаю только о сборной и «Манчестер Юнайтед». Я рад быть там, где нахожусь.

У сборной сейчас очень хороший период. В «Манчестер Юнайтед» сезон начался не так, как мы надеялись. Но я не думаю о долгосрочных планах.

Не обращаю внимания на трансферные слухи. Меня это не интересует. Пока ко мне не придут с конкретным предложением, я не обращаю внимания. В наше время создавать слухи довольно просто. Предпочитаю думать о своих целях.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:53
всё возможно, почему бы нет
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:33
«Сбежит» - очень плохое слово для Бруну. Даже если он уйдёт в СА, имеет право.
Можно много говорить о том что «нытик/истеричка», но лично я вижу за этими эмоциями искреннее переживание. 3 года прайма карьеры почти в никуда с точки зрения результатов и трофеев. Ни одного вопроса по самоотдаче/таланту и навыкам. Он очень много дал МЮ
shlomo
shlomo
вчера в 11:42
Думаю, что через пару лет его агент будет суетиться с Саудитами...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:26
Короче говоря сидит и ждет предложения хорошего
Гость
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