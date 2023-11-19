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В «Барселоне» определились с трансферными целями

вчера, 09:59

Стали известны цели «Барселоны» на ближайшие трансферные окна. Зимой каталонцы оформят переход нападающего «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Бразилии Витора Роке.

В летнее трансферное окно основной целью «Барселоны» станет сохранение защитника сборной Португалии Жоау Канселу. Также «сине-гранатовые» планируют в конце сезона подписать опорного полузащитника. Рассматриваются три кандидатуры: 24-летний Мартин Субименди из «Реала Сосьедад», 26-летний Бруно Гимараес из «Ньюкасла» и 24-летний хавбек «Аталанты» Эдерсон.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:35
надо как-то денег накопить
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:12
У Барселоны одна цель - рассчитаться с долгами.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:48
Какая то мания шопинга в барселоне! Жалуются, что не хватает денег тянуть высокие зарплаты и тут же ищут новых игроков. Своих игроков не достаточно? Очевидно же что не совсем футбольные мотивы.
Гость
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