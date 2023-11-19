В «Барселоне» определились с трансферными целями

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вчера, 09:59

Стали известны цели «Барселоны» на ближайшие трансферные окна. Зимой каталонцы оформят переход нападающего «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Бразилии .

В летнее трансферное окно основной целью «Барселоны» станет сохранение защитника сборной Португалии Жоау Канселу. Также «сине-гранатовые» планируют в конце сезона подписать опорного полузащитника. Рассматриваются три кандидатуры: 24-летний из «Реала Сосьедад», 26-летний из «Ньюкасла» и 24-летний хавбек «Аталанты» .