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Левандовски рассказал, что не перешёл в «Блэкберн» из-за извержения вулкана

вчера, 22:36

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что летом 2010 года мог перейти из «Леха», за который он тогда выступал, в «Блэкберн», которым на тот момент руководил Сэм Эллардайс.

У меня была возможность перейти в «Блэкберн», но я хотел сначала понять, что меня ждёт. Впервые я встретил Сэма Эллардайса в Польше после одного из своих матчей. Я всегда считал его хорошим парнем и отличным тренером. В тот момент он был готов подписать молодого игрока, он верил, что это что-то новое и может быть чем-то особенным для клуба.

Когда я покинул Познань, мне пришлось обдумать несколько предложений. Думаю, для меня было бы хорошо, если бы я перешел в «Блэкберн», это могла бы быть возможность для роста. Я не смог полететь в Англию из-за облаков, вызванных извержением исландского вулкана Гримсвотн в 2010 году. На той неделе никто не смог полететь в Европу. Рейс уже был забронирован, всё было запланировано, но я не смог полететь. Если бы я перешёл в «Блэкберн», возможно, я бы долго играл за этот клуб. Это событие определенно изменило мою карьеру.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:03
о роли случайностей в судьбе
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 22:54
Сказал бы проще : Мне помешал Эйяфьядлайёкюдль.. Хе..
Гость
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