«Барселона» нашла замену Гави

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вчера, 13:18

«Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Аргентины . Причина — хавбек «сине-гранатовых» Гави выбыл на долгий срок.

Каталонцы давно следят за Ло Чельсо и могли приобрести его в летнее трансферное окно. Зимой «Барселона» попробует арендовать аргентинца. Также стоит отметить, что регламент Ла Лиги позволяет подписать новичка, выйдя за пределы зарплатной ведомости, в случае серьёзной травмы кого-то из игроков.

В текущем сезоне Ло Чельсо провёл 4 игры.