«Барселона» нашла замену Гави

«Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо. Причина — хавбек «сине-гранатовых» Гави выбыл на долгий срок.
Каталонцы давно следят за Ло Чельсо и могли приобрести его в летнее трансферное окно. Зимой «Барселона» попробует арендовать аргентинца. Также стоит отметить, что регламент Ла Лиги позволяет подписать новичка, выйдя за пределы зарплатной ведомости, в случае серьёзной травмы кого-то из игроков.
В текущем сезоне Ло Чельсо провёл 4 игры.
А почему, собственно, нет ?
В Барселоне ведь умные рулят, а в ТТХ - дУрАки штаны протирают.
Нафиг он "шпорам" ? Пусть лучше будет для каталонцев угловые подавать, - как на голову Отаменди. )
А почему, собственно, нет ?
В Барселоне ведь умные рулят, а в ТТХ - дУрАки штаны протирают.
Нафиг он "шпорам" ? Пусть лучше будет для каталонцев угловые подавать, - как на голову Отаменди. )