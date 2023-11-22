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«Барселона» нашла замену Гави

вчера, 13:18

«Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо. Причина — хавбек «сине-гранатовых» Гави выбыл на долгий срок.

Каталонцы давно следят за Ло Чельсо и могли приобрести его в летнее трансферное окно. Зимой «Барселона» попробует арендовать аргентинца. Также стоит отметить, что регламент Ла Лиги позволяет подписать новичка, выйдя за пределы зарплатной ведомости, в случае серьёзной травмы кого-то из игроков.

В текущем сезоне Ло Чельсо провёл 4 игры.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:11, ред.
Ло Чельсо..., Ло Чельсо...
А почему, собственно, нет ?
В Барселоне ведь умные рулят, а в ТТХ - дУрАки штаны протирают.
Нафиг он "шпорам" ? Пусть лучше будет для каталонцев угловые подавать, - как на голову Отаменди. )
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 13:56
Он по стилю не подходит Барсе..
112910415
112910415
вчера в 13:27
очень условная замена
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:26
Только оправдает ли он их надежды?
Гость
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