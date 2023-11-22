«РБ Лейпциг» проявляет интерес к полузащитнику сборной Испании

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вчера, 11:31

«РБ Лейпциг» проявляет интерес к полузащитнику «Гранады» и сборной Испании . В игроке видят замену хавбеку сборной Швеции , который зимой собирается перебраться в «Нью-Йорк Рэд Буллз».

Немецкий клуб готов отпустить 32-летнего шведа, если найдёт ему замену. Основным кандидатом является Сарагоса. «РБ Лейпциг» может активировать опцию выкупа испанца за 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Сарагоса провёл 13 матчей, забил 5 мячей, отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» может покинуть нападающий Тимо Вернер.