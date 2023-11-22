Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

«РБ Лейпциг» проявляет интерес к полузащитнику сборной Испании

вчера, 11:31

«РБ Лейпциг» проявляет интерес к полузащитнику «Гранады» и сборной Испании Брайану Сарагосе. В игроке видят замену хавбеку сборной Швеции Эмилю Форсбергу, который зимой собирается перебраться в «Нью-Йорк Рэд Буллз».

Немецкий клуб готов отпустить 32-летнего шведа, если найдёт ему замену. Основным кандидатом является Сарагоса. «РБ Лейпциг» может активировать опцию выкупа испанца за 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Сарагоса провёл 13 матчей, забил 5 мячей, отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» может покинуть нападающий Тимо Вернер.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиХавбеком «Монако» интересуются многие европейские топ-клубы
Сегодня, 12:45
Слухи«Барселона» заинтересовалась Руисом и Солером из ПСЖ
Сегодня, 11:04
«Ювентус» не подтверждает интерес к Сперцяну
Сегодня, 10:34
Мальдини: «Мы пытались привезти Месси в „Милан“»
Сегодня, 10:03
«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с рядом игроков
Сегодня, 09:42
Слухи«Марсель» может арендовать полузащитника «Арсенала»
Вчера, 13:37
Все комментарии
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 12:21
Форсберг решил деньжат подзаработать перед выходом на пенсию. А так наверное самый креативный футболист последнего поколения у шведов, во многом благодаря ему дошли до 1/4 на ЧМ 2018. И вместе с Поульсеном начинали в РБ с низших дивизионов, можно считать его легендой клуба.
shlomo
shlomo
вчера в 11:51
РБ абы кго не будет прикупать... там знают кто конкретно нужен...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 