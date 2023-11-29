Сын Диего Симеоне сообщил, что не хотел бы играть за команду своего отца

Нападающий «Наполи» рассказал о том, может ли он в будущем продолжить карьеру в Ла Лиге.

К счастью, у меня осталось много лет, и я надеюсь, что это произойдёт. В футболе бывает много поворотов, надеюсь, что однажды я смогу быть рядом со своим отцом и мне не придётся лететь на самолёте [смеётся].

Не хотел бы переходить в команду, тренером которой является твой отец, потому что это сложно. Все игроки эгоистичны, они могут подумать: «Смотрите, это сын Симеоне». И если им нужно поговорить о тренере, а я там... Я не знаю. Тяжело приспособиться, когда ты сын. Тренеру, наверное, легче действовать: если с сыном всё в порядке, я его ставлю [в состав], а если нет, то он не играет.