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Сын Диего Симеоне сообщил, что не хотел бы играть за команду своего отца

сегодня, 10:29

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне рассказал о том, может ли он в будущем продолжить карьеру в Ла Лиге.

К счастью, у меня осталось много лет, и я надеюсь, что это произойдёт. В футболе бывает много поворотов, надеюсь, что однажды я смогу быть рядом со своим отцом и мне не придётся лететь на самолёте [смеётся].

Не хотел бы переходить в команду, тренером которой является твой отец, потому что это сложно. Все игроки эгоистичны, они могут подумать: «Смотрите, это сын Симеоне». И если им нужно поговорить о тренере, а я там... Я не знаю. Тяжело приспособиться, когда ты сын. Тренеру, наверное, легче действовать: если с сыном всё в порядке, я его ставлю [в состав], а если нет, то он не играет.

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Все комментарии
5khxprtvf3h8
5khxprtvf3h8
сегодня в 11:49
Драть будет как Сидорова козла
kazakoff
kazakoff ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 10:50
А может быть и три, ещё один браток есть, в Испании играет
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:38
Что за предрассудки, он же не как "папенькин сынок" Боря Ротенберг,вот тот настоящий "мажорик"
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:33
Два Симеоне в одной команде это перебор.
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