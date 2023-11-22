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Нагельсманн после поражения Германии: «Нужно принять текущую ситуацию»

вчера, 11:11
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн дал оценку товарищескому матчу против сборной Австрии.

Нам предстоит много работы. Нужно принять текущую ситуацию. Мы должны признать, что нам необходимо проделать огромный объём работы во всех аспектах. Это следует понимать как тренерскому штабу, так и игрокам.

Не думаю, что дело в излишней расслабленности. Скорее команда не чувствует себя свободно. Мы выглядим как единое целое на тренировках, но во время матчей каждый игрок остаётся сам по себе.

Под руководством 36-летнего специалиста сборная Германии выиграла, сыграла в ничью и проиграла два последних матча.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 13:58
Слабая и безвольная команда.. Нет у них тренера..
112910415
112910415
вчера в 12:46
сначала было плохо, а потом всё хуже и хуже
salleeh
salleeh
вчера в 12:26
Нагельсман чуть не развалил Баварию, теперь взялся за сборную Германии. Это закат немецкого футбола на ближайшие годы…
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:58
В товарняке не страшно проиграть.
протон
протон
вчера в 11:32
Статистически сейчас в топ-лигах играют испанцы, аргентинцы, англичане, французы, португальцы. Итальянцы и немцы представлены в основном в своих лигах и не в сильных командах. В 2000е в Бундеслиге было 3-4 то-клуба уровня ЛЧ с коренными футболистами (Бавария, Боруссия, Байер и еще какой-нибудь типа Вердера/Вольсфсбурга), а теперь в Баварии пару-тройку сильных немецких игроков - на этом сильные немецкие клубы заканчиваются. Поэтому ничего удивительного, что у сборной проблемы.
Интерес
Интерес
вчера в 11:31
Ничего страшного -"Острейх" победил " 4 Еврорейх".Чуть-чуть ущемили непомерные амбиции в товарняке.
Capral
Capral
вчера в 11:28
Эх, мальчик- не за своё дело взялся... Здесь нежен авторитетный Магат.
Гость
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