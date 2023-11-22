Нагельсманн после поражения Германии: «Нужно принять текущую ситуацию»

Главный тренер сборной Германии дал оценку товарищескому матчу против сборной Австрии.

Нам предстоит много работы. Нужно принять текущую ситуацию. Мы должны признать, что нам необходимо проделать огромный объём работы во всех аспектах. Это следует понимать как тренерскому штабу, так и игрокам.

Не думаю, что дело в излишней расслабленности. Скорее команда не чувствует себя свободно. Мы выглядим как единое целое на тренировках, но во время матчей каждый игрок остаётся сам по себе.