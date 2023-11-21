Бывший тренер Роналду оценил вероятность перехода Криштиану в «Зенит».

Хорватский тренер Динко Еличич, который работал в «Аль-Насре» с , ответил на вопрос, может ли португалец перейти в «Зенит», когда ему будет 42-45 лет.

Ха, даже и не знаю, к тому моменту пройдет уже много времени. Могу сказать, что Криштиану — большой профессионал, совершенно точно он поиграет еще несколько лет. Но мне сложно говорить о том, что к тому моменту Криштиану будет думать. Сейчас он сфокусирован на игре за «Аль-Наср» и хочет помочь именно этому клубу. Но переход в Россию будет осуществить непросто.