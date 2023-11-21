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Бывший тренер Роналду оценил вероятность перехода Криштиану в «Зенит»

вчера, 15:01

Хорватский тренер Динко Еличич, который работал в «Аль-Насре» с Криштиану Роналду, ответил на вопрос, может ли португалец перейти в «Зенит», когда ему будет 42-45 лет.

Ха, даже и не знаю, к тому моменту пройдет уже много времени. Могу сказать, что Криштиану — большой профессионал, совершенно точно он поиграет еще несколько лет. Но мне сложно говорить о том, что к тому моменту Криштиану будет думать. Сейчас он сфокусирован на игре за «Аль-Наср» и хочет помочь именно этому клубу. Но переход в Россию будет осуществить непросто.

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Все комментарии
морозз
морозз
сегодня в 01:52
На идиотский вопрос - не менее идиотский ответ!
FenixSL
FenixSL
вчера в 21:11
а в чем новость?
кто нибудь прояснит?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:36
Можно фото....журналиста задавшего такой вопрос ???

Дочке годик ,с небольшим.....пора показать как выглядит осёл....
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:55
Александр Медведев о словах Динко Еличича:

Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:52
А тем временем Тимощук с Семаком представили как Роналду заходит в раздевалку Зенита:
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:32
...вот откуда пошло :" ...Ой, знаете Я вырос на ваших ......" ,а дальше
на чём угодно...!!!
n5s8u5jhsqne
n5s8u5jhsqne
вчера в 16:29
Смешно читать такие размышления
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 15:59
В дюбле Зенита и сейчас пригодится.. Манчестерский опыт в таких делах есть.. Только развалит же опять.. Хе.
9g472kmcdebw
9g472kmcdebw
вчера в 15:52
За такие вопросы могут и морду набить
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:22
Что за бред?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:10
Бывший тренер Роналду оценил вероятность перехода Криштиану в «Зенит».
Премию нужно было дать этому великому журналисту , за супер вопрос ! Надо же было такому бреду быть в голове !)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:07
Задал же вопрос, какой-то **рачек.
Гость
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