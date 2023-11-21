Бывший тренер Роналду оценил вероятность перехода Криштиану в «Зенит».

Хорватский тренер Динко Еличич, который работал в «Аль-Насре» с Криштиану Роналду, ответил на вопрос, может ли португалец перейти в «Зенит», когда ему будет 42-45 лет.
Ха, даже и не знаю, к тому моменту пройдет уже много времени. Могу сказать, что Криштиану — большой профессионал, совершенно точно он поиграет еще несколько лет. Но мне сложно говорить о том, что к тому моменту Криштиану будет думать. Сейчас он сфокусирован на игре за «Аль-Наср» и хочет помочь именно этому клубу. Но переход в Россию будет осуществить непросто.
кто нибудь прояснит?
кто нибудь прояснит?
Дочке годик ,с небольшим.....пора показать как выглядит осёл....
Дочке годик ,с небольшим.....пора показать как выглядит осёл....
https://youtu.be/fSNZYMSulgA
https://youtu.be/UtVaqR1D62E
на чём угодно...!!!
на чём угодно...!!!
Премию нужно было дать этому великому журналисту , за супер вопрос ! Надо же было такому бреду быть в голове !)))
Премию нужно было дать этому великому журналисту , за супер вопрос ! Надо же было такому бреду быть в голове !)))