Симеоне высказался о значимости Гризманна для команды

Главный тренер «Атлетико» высказался о значимости для команды нападающего . Игрок помог коллективу переиграть «Мальорку».

Мы понимали, что будет непросто. Они играют так, что трудно доминировать как планировалось. Несмотря на опасные моменты, забить долго не получалось, и они ждали нашей ошибки. К счастью, мы допустили это лишь один раз.

Тяжело думать о том, чтобы заменить Гризманна. Жаль, что ему постоянно приходится играть по 90 минут. Но ему лучше, когда он выходит на поле. В первом тайме он не лучшим образом занимал позицию. Но в целом выглядел достойно.