Симеоне высказался о значимости Гризманна для команды

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о значимости для команды нападающего Антуана Гризманна. Игрок помог коллективу переиграть «Мальорку».
Мы понимали, что будет непросто. Они играют так, что трудно доминировать как планировалось. Несмотря на опасные моменты, забить долго не получалось, и они ждали нашей ошибки. К счастью, мы допустили это лишь один раз.
Тяжело думать о том, чтобы заменить Гризманна. Жаль, что ему постоянно приходится играть по 90 минут. Но ему лучше, когда он выходит на поле. В первом тайме он не лучшим образом занимал позицию. Но в целом выглядел достойно.