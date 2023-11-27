Салах назвал трёх футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одном клубе

Нападающий «Ливерпуля» назвал трёх футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде.

Месси или Роналду. Если выбирать кого-то из АПЛ , то это будет Кевин Де Брюйне. Но Месси и Роналду я бы назвал в первую очередь.