Салах назвал трёх футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одном клубе

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал трёх футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде.
Месси или Роналду. Если выбирать кого-то из АПЛ, то это будет Кевин Де Брюйне. Но Месси и Роналду я бы назвал в первую очередь.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал трёх футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде.
Месси или Роналду. Если выбирать кого-то из АПЛ, то это будет Кевин Де Брюйне. Но Месси и Роналду я бы назвал в первую очередь.
финтить на коротке- с Лео, на скорость с завершением - с Роном...!
финтить на коротке- с Лео, на скорость с завершением - с Роном...!
Наверное КДБ подошёл бы больше.
Наверное КДБ подошёл бы больше.