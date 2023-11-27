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Салах назвал трёх футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одном клубе

сегодня, 12:42

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал трёх футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде.

Месси или Роналду. Если выбирать кого-то из АПЛ, то это будет Кевин Де Брюйне. Но Месси и Роналду я бы назвал в первую очередь.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 14:27
...попробовать четвёром, потом на отсев, а так по широте с де Брюйне, по
финтить на коротке- с Лео, на скорость с завершением - с Роном...!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 14:22
Через месяц кто-то под кем-то играл бы (как было в ПСЖ, где Месси и Неймар были в тени Мбаппе) и Салах назвал бы другие имена скорее всего.
Наверное КДБ подошёл бы больше.
112910415
112910415
сегодня в 13:39
стандартный ответ - не обязательно плохой ответ !
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:08
А я бы с удовольствием посмотрел с Рибери и Роббеном на флангах
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:58
Любой нападающий хотел бы сыграть с КДБ в одной команде
shlomo
shlomo
сегодня в 12:47
А Мостовой?
Гость
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