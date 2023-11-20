Эндрик рассказал о своём выборе между Месси и Роналду

Нападающий «Палмейраса» , который следующим летом присоединится к «Реалу», ответил на вопрос о выборе между игроком клуба «Интер Майами» и футболистом «Аль-Насра» .

Я с детства мечтал играть за «Реал», Роналду — мой кумир.

Месси тоже феноменален! Но я скорее поклонник Криштиану.

Очень горжусь тем, что буду носить такую же футболку, как у него.