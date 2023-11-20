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Эндрик рассказал о своём выборе между Месси и Роналду

вчера, 13:19

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, который следующим летом присоединится к «Реалу», ответил на вопрос о выборе между игроком клуба «Интер Майами» Лионелем Месси и футболистом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Я с детства мечтал играть за «Реал», Роналду — мой кумир.

Месси тоже феноменален! Но я скорее поклонник Криштиану.

Очень горжусь тем, что буду носить такую же футболку, как у него.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:39
ну и ладно
другой придет и скажет Месси в интервью
и?
придет фанат из России на интервью и выберет Зюбу
9fppyqdv4r7k
9fppyqdv4r7k
вчера в 14:04
Роналду и Месси -это как Тарапунька и Штепсель!!!
112910415
112910415
вчера в 14:02
стандартные ответы на стандартные вопросы
всегда одинаково
Интерес
Интерес
вчера в 13:30
Из разряда "Куда пойти учиться?". А куда примут,всё равно потом в офисе кампании "Купи-продай" трудиться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:27, ред.
А вообще спрашивать игроков (потенциальных игроков) Реала и Барселоны об их предпочтении между М и Р со стороны как выглядит, не глупо ли ?
Или молодого бразильца на детекторе лжи журналюга опрашивал ? )
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:22
У каждого есть свои предпочтения и свои кумиры . В любом случае пожелаю тебе только Удачи с Реалом !
Гость
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