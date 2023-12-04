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Агент Джикии подтвердил интерес «Локомотива»

сегодня, 11:52

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии, высказался по поводу интереса «Локомотива» к его клиенту.

«Локомотив» делал заходы до этого, они предпринимают попытки. Это нормальная работа на рынке. Предметно интересовались, подробно не могу раскрывать. Решение о своём будущем примет сам футболист. Для Георгия самое главное оставаться в «Спартаке», но если клуб скажет «до свидания», тогда рассмотрим все варианты. Джикия — классный защитник, в российском футболе их мало.

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02 декабря
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 13:34
Да на фиг он нужен Локо, он и Спартаку то в тягость
112910415
112910415
сегодня в 13:34
он всё ещё классный ?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:33
Не верю, что защитник сборной разучился играть в футбол, а вот в то, что рыжий его гнобит, охотно верю...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 13:12
Разве это противоречит моим словам и желанию руководства с Абамкалем быть выше Зенита? Мы стремимся прямо сейчас. Криво, но стремимся
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:00
С отставкой Абаскаля, всё придёт в норму и Джикия останется в Спартаке.
Варвар7
Варвар7 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:52, ред.
А затем , что надо стремится быть выше Зенита, а не в двух победах...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:31
А зачем ? мы в двух победах от Зенита
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:26
Последнее предложение должно было закончиться условным ИМХО
shlomo
shlomo
сегодня в 12:26
Очень не нравится выражение "на рынке".... типа продажа на базаре....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:56
Лучше бы сначала сказали "до свидание" Абаскалю, а там уже видно будет.
Гость
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