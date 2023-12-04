Агент Джикии подтвердил интерес «Локомотива»

Футбольный агент , представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной России , высказался по поводу интереса «Локомотива» к его клиенту.

«Локомотив» делал заходы до этого, они предпринимают попытки. Это нормальная работа на рынке. Предметно интересовались, подробно не могу раскрывать. Решение о своём будущем примет сам футболист. Для Георгия самое главное оставаться в «Спартаке», но если клуб скажет «до свидания», тогда рассмотрим все варианты. Джикия — классный защитник, в российском футболе их мало.