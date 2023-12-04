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«Локомотив» рассматривает возможность приобретения Джикии

сегодня, 11:38

«Локомотив» рассматривает возможность приобретения защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии в зимнее трансферное окно.

Однако трансфер осложняют финансовые проблемы «красно-зелёных» и неясность относительно позиций 30-летнего футболиста в стане «красно-белых».

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02 декабря
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:50
Зобнину и Джикии надо идти в Ростов!
Валера и не таких бодрил!
112910415
112910415
сегодня в 13:27
ну не знаю ...
стал бледной тенью самого себя в последнее время
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:51
Всегда говорил, что по меркам РПЛ Джикия хороший защитник.
В последнее время, даже годы Джикия и ещё Зобнин стали деградировать в Спартаке и им надо было уходить, желательно в топ чемпионаты, после ЧМ 2018 где они оба себя хорошо проявили.
Почему не ушли? Да это сейчас уже не важно, важно то, что им обоим надо срочно, что то менять в своей карьере.
Новый клуб, смена обстановки может дать новые импульсы, перезапустить карьеру, а в Спартаке будет только унынье.
Нужен Локо Джикия и Зобнин? лет пять назад ответил бы утвердительно да, а вот теперь есть сомнения, а вдруг перезагрузка не получится?
На данный момент Джикия и Зобнин точно не для основы, да и на скамейке Локо сидят намного сильнее игроки.
Так, что поживём - увидим.
idres
idres
сегодня в 12:27
Не нужен он Локо... пусть скауты поработают в других странах.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 12:13
Мне кажется что не куда Джикия не уйдёт!
ssspartak
ssspartak ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:07
А такой исход очень даже и вероятен!))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:55
Забавно будет, если рыжий профукает Джикию , а его уволят и другой тренер будет логти кусать с Дуарте
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ RUPRICHT (раскрыть)
сегодня в 11:46
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