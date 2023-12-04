«Локомотив» рассматривает возможность приобретения Джикии

«Локомотив» рассматривает возможность приобретения защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии в зимнее трансферное окно.
Однако трансфер осложняют финансовые проблемы «красно-зелёных» и неясность относительно позиций 30-летнего футболиста в стане «красно-белых».
В последнее время, даже годы Джикия и ещё Зобнин стали деградировать в Спартаке и им надо было уходить, желательно в топ чемпионаты, после ЧМ 2018 где они оба себя хорошо проявили.
Почему не ушли? Да это сейчас уже не важно, важно то, что им обоим надо срочно, что то менять в своей карьере.
Новый клуб, смена обстановки может дать новые импульсы, перезапустить карьеру, а в Спартаке будет только унынье.
Нужен Локо Джикия и Зобнин? лет пять назад ответил бы утвердительно да, а вот теперь есть сомнения, а вдруг перезагрузка не получится?
На данный момент Джикия и Зобнин точно не для основы, да и на скамейке Локо сидят намного сильнее игроки.
Так, что поживём - увидим.
В последнее время, даже годы Джикия и ещё Зобнин стали деградировать в Спартаке и им надо было уходить, желательно в топ чемпионаты, после ЧМ 2018 где они оба себя хорошо проявили.
Почему не ушли? Да это сейчас уже не важно, важно то, что им обоим надо срочно, что то менять в своей карьере.
Новый клуб, смена обстановки может дать новые импульсы, перезапустить карьеру, а в Спартаке будет только унынье.
Нужен Локо Джикия и Зобнин? лет пять назад ответил бы утвердительно да, а вот теперь есть сомнения, а вдруг перезагрузка не получится?
На данный момент Джикия и Зобнин точно не для основы, да и на скамейке Локо сидят намного сильнее игроки.
Так, что поживём - увидим.