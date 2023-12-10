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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лутоном»

вчера, 18:58
Лутон ТаунЛоготип футбольный клуб Лутон Таун1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Лутон» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в матче 16-го тура АПЛ.

В дополнительное к первому тайму время первый гол в игре забил нападающий «Лутона» Элайджа Адебайо. На 62-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сравнял счёт, а на 65-й минуте Джек Грилиш вывел «горожан» вперёд.

«Лутон» идёт на 18-м месте (9 очков), «Манчестер Сити» занимает 4-е место (33 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
Цыпа 3
Цыпа 3
вчера в 21:17
Уже от аутсайдеров еле отскакивает лысый)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:28
МС начал пробуксовывать.
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:17
Немного не хватило опыта Лутону. Ну и немного мастерства само собой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:55
«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лутоном».
Даже как-то странно слышать, что Манчестер Сити одержал волевую победу, играя с командой которая является одним из аутсайдеров чемпионата АПЛ . И очень странно видеть такую симпатичную команду кем является Лутон Таун в группе аутсайдеров . Я посмотрел эти две игры с лидерами АПЛ, Арсеналом и сегодня с Манчестер Сити, и был приятно удивлён, что есть в АПЛ такая команда как Лутон Таун, которая смогла дать бой чемпиону АПЛ и вполне даже могла и отобрать очки у Манчестер Сити, точно также как и у Арсенала в прошлом туре. Надеюсь после этих игр у Лутон Таун появятся больше болельщиков и этот симпатичный клуб останется в АПЛ и будет радовать своей игрой всех любителей футбола вне зависимости от их принадлежности к тому или иному клубу .
Удачи тебе Лутон Таун !
shur
shur ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 19:53
...дело в шляпе!!! ( Лутон город известный производством ...Шляп...)!
ДСА
ДСА
вчера в 19:28
Лутону просто не везёт, сопротивляются хорошо, но до очков не доживают.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:27
Борнмуту может и не поздоровится… Лутон набрал ход)
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 19:09
Наконец-то победили.
fn4kk66jjeaf
fn4kk66jjeaf
вчера в 19:06
Дайч и Хау доказывают, что британцы могут хорошо работать в АПЛ дали бы только возможность, тренер Лутона посильнее Почетинки и 7хага:)
Noiprocs
Noiprocs
вчера в 19:05
Очень слабая, порой скучная игра Сити, надо зимой брать форварда
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 19:05
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 18:59
    Да неужели? Все-таки вымучили победу. Сити с победой и важными 3 очками, но игра оставляет желать лучшего.
    Гость
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