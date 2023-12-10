«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лутоном».

«Лутон» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в матче 16-го тура АПЛ.
В дополнительное к первому тайму время первый гол в игре забил нападающий «Лутона» Элайджа Адебайо. На 62-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сравнял счёт, а на 65-й минуте Джек Грилиш вывел «горожан» вперёд.
«Лутон» идёт на 18-м месте (9 очков), «Манчестер Сити» занимает 4-е место (33 очка).
Даже как-то странно слышать, что Манчестер Сити одержал волевую победу, играя с командой которая является одним из аутсайдеров чемпионата АПЛ . И очень странно видеть такую симпатичную команду кем является Лутон Таун в группе аутсайдеров . Я посмотрел эти две игры с лидерами АПЛ, Арсеналом и сегодня с Манчестер Сити, и был приятно удивлён, что есть в АПЛ такая команда как Лутон Таун, которая смогла дать бой чемпиону АПЛ и вполне даже могла и отобрать очки у Манчестер Сити, точно также как и у Арсенала в прошлом туре. Надеюсь после этих игр у Лутон Таун появятся больше болельщиков и этот симпатичный клуб останется в АПЛ и будет радовать своей игрой всех любителей футбола вне зависимости от их принадлежности к тому или иному клубу .
Удачи тебе Лутон Таун !
Даже как-то странно слышать, что Манчестер Сити одержал волевую победу, играя с командой которая является одним из аутсайдеров чемпионата АПЛ . И очень странно видеть такую симпатичную команду кем является Лутон Таун в группе аутсайдеров . Я посмотрел эти две игры с лидерами АПЛ, Арсеналом и сегодня с Манчестер Сити, и был приятно удивлён, что есть в АПЛ такая команда как Лутон Таун, которая смогла дать бой чемпиону АПЛ и вполне даже могла и отобрать очки у Манчестер Сити, точно также как и у Арсенала в прошлом туре. Надеюсь после этих игр у Лутон Таун появятся больше болельщиков и этот симпатичный клуб останется в АПЛ и будет радовать своей игрой всех любителей футбола вне зависимости от их принадлежности к тому или иному клубу .
Удачи тебе Лутон Таун !