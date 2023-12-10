«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лутоном».

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вчера, 18:58

«Лутон» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в матче 16-го тура АПЛ .

В дополнительное к первому тайму время первый гол в игре забил нападающий «Лутона» Элайджа Адебайо. На 62-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сравнял счёт, а на 65-й минуте Джек Грилиш вывел «горожан» вперёд.

«Лутон» идёт на 18-м месте (9 очков), «Манчестер Сити» занимает 4-е место (33 очка).