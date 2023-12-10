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«Коламбус Крю» выиграл МЛС 2023

вчера, 08:27
Коламбус КрюЛоготип футбольный клуб Коламбус Крю2 : 1Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-АнджелесМатч завершен

«Коламбус Крю» переиграл «Лос-Анджелес» в финале плей-офф МЛС (2:1).

Кучо вывел хозяев вперед, реализовав пенальти на 33-й минуте, а удвоил преимущество команды Яв Йебоа на 37-й. У гостей на 74-й забил Денис Буанга.

Это третий подобный трофей клуба.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт dispatch.com
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Все комментарии
Подполковник
Подполковник ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 17:43, ред.
МЛС в разы сильнее лиги верблюдов, вообще некорректно сравнивать мертвых арабских любителей, у которых в составе две команды, набравших бывших звёзд, максимум которых латвиям или андоррам забивать или.. поленам из арабских клубов и МЛС, где крепкие игроки и европейские звезды есть во многих командах, где конкуренция такая, что вся лига идёт плотно, чемпионы меняются и футбол даже на взгляд значительно выше уровнем. Просто напомню, что финал плей-офф разыграли две третьи команды конференций, что подтверждает лишь высокую конкуренцию и средний близкий уровень команд.. В СА же 1 и 2 команда обыгрывает всё, что ниже пешком с крупным счетом каждый тур.. Ну и команда португальца опять же уступает первой, так как роналду еще со времен Юве методично тянет на дно все команды, в которых играет
Подполковник
Подполковник ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 17:37
Ты мне покажи игроков уровня Мане или Бензема в составах не первых двух команд
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:12
МЛС это не о футболе, это о деньгах.
allemz
allemz
вчера в 16:12
Зря Месси что ли покупали?))))
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:21
лучшим игроком понятно кого выберут
нет
не Кучу который кучу мячей наштамповал
а малыша с громадным эго которое пытается скрыть за молчаливым пассивным поведением
FenixSL
FenixSL ответ Цыпа 3 (раскрыть)
вчера в 15:20
ага
и жить как король
в прямом смысле
FenixSL
FenixSL ответ Подполковник (раскрыть)
вчера в 15:19, ред.
ты хоть на составы глянь
где там в МЛС игроки уровня Мане того же самого? Бенза?
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 14:37
    Подполковник
    Подполковник ответ Expert soccer (раскрыть)
    вчера в 14:14, ред.
    Смотря с чем сравнивать
    Если МЛС с Саудами, то сауды - это двор.
    Если МЛС с топ-5, то очевидно, что МЛС сильно уступает, в том числе и РПЛ
    Важно отметить еще то, что в МЛС много равных команд, их большинство. У саудов же две команды, накаченные бывшими звёздами и остальные - просто любители с Рязанского двора
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 13:40
    Месси ничего не забил...))
    Ему что то обломиться с победы сильнейших...?)
    Expert soccer
    Expert soccer ответ Подполковник (раскрыть)
    вчера в 13:36
    А когда Ибрагимович там играл,все говорили что МЛС это отстой и его голы ничего не значат...
    Подполковник
    Подполковник ответ Цыпа 3 (раскрыть)
    вчера в 13:18
    МЛС в разы сильнее дворовой лиги саудов, где португальский дельфин так и не может взять трофей😁
    mx2e6u29c854
    mx2e6u29c854
    вчера в 11:14
    От всей души поздравляю команду “Коламбус Крю” с завоеванием трофея МЛС сезона 2023! Ваше достижение является свидетельством многолетнего труда, упорства и самоотверженности на пути к победе. Ваш успех вдохновляет других и подтверждает, что нет ничего невозможного для тех, кто верит в свои силы и стремится к высотам.
    Цыпа 3
    Цыпа 3 ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 10:16
    Ни фермерскую, ни любительскую. Скоро в СА за Роном пыль глотать.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 09:01
    Большинству из нас это как-то фиолетово.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 08:57
    А Гномяра уже любительскую лигу не тянет?
    Гость
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