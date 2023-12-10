«Коламбус Крю» выиграл МЛС 2023

«Коламбус Крю» переиграл «Лос-Анджелес» в финале плей-офф МЛС (2:1).
Кучо вывел хозяев вперед, реализовав пенальти на 33-й минуте, а удвоил преимущество команды Яв Йебоа на 37-й. У гостей на 74-й забил Денис Буанга.
Это третий подобный трофей клуба.
нет
не Кучу который кучу мячей наштамповал
а малыша с громадным эго которое пытается скрыть за молчаливым пассивным поведением
нет
не Кучу который кучу мячей наштамповал
а малыша с громадным эго которое пытается скрыть за молчаливым пассивным поведением
и жить как король
в прямом смысле
и жить как король
в прямом смысле
где там в МЛС игроки уровня Мане того же самого? Бенза?
где там в МЛС игроки уровня Мане того же самого? Бенза?
Если МЛС с Саудами, то сауды - это двор.
Если МЛС с топ-5, то очевидно, что МЛС сильно уступает, в том числе и РПЛ
Важно отметить еще то, что в МЛС много равных команд, их большинство. У саудов же две команды, накаченные бывшими звёздами и остальные - просто любители с Рязанского двора
Если МЛС с Саудами, то сауды - это двор.
Если МЛС с топ-5, то очевидно, что МЛС сильно уступает, в том числе и РПЛ
Важно отметить еще то, что в МЛС много равных команд, их большинство. У саудов же две команды, накаченные бывшими звёздами и остальные - просто любители с Рязанского двора
Ему что то обломиться с победы сильнейших...?)
Ему что то обломиться с победы сильнейших...?)