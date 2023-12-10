«Коламбус Крю» выиграл МЛС 2023

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вчера, 08:27

«Коламбус Крю» переиграл «Лос-Анджелес» в финале плей-офф МЛС (2:1).

Кучо вывел хозяев вперед, реализовав пенальти на 33-й минуте, а удвоил преимущество команды Яв Йебоа на 37-й. У гостей на 74-й забил Денис Буанга.

Это третий подобный трофей клуба.