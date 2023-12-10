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«Интер» крупно обыграл «Удинезе» и вернулся на 1-е место в Серии А

сегодня, 00:39
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 0Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Интер» одержал победу над «Удинезе» в матче 15-го тура Серии А (3:0).

На 37-й минуте Хакан Чалханоглу открыл счёт, реализовав пенальти. Федерико Димарко на 42-й удвоил преимущество миланской команды. Маркус Тюрам на 44-й забил 3-й мяч хозяев. На 84-й Лаутаро Мартинес сделал счёт более крупным.

«Интер» лидирует в чемпионате Италии, у клуба в активе 38 очков. «Удинезе» находится на 16-й позиции с 12 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Интер» в соцсети «X»
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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 13:34
Интер одержал победу со счетом 3:0. Голы забили четыре человека.Тюрам забил третий гол хозяев,Мартинес сделал счет более крупным.
Karkaz
Karkaz ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
сегодня в 11:39, ред.
В АПЛ нет, в данный момент.
матос
матос
сегодня в 09:32
Браво Интер!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:16
Ну вот это матч фаворита и счёт на табло тому яркое подтверждение.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:45
Играли в одну калитку и могли еще парочку положить...
shlomo
shlomo
сегодня в 05:36
Результат ожидаемый, но вот счет конечно нет.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:29
Дело в том, что я не видел всех матчей Ювентуса и Интера, как и в целом, не имею общего представления о командах Серии А. Но из того, что удалось посмотреть, больше других понравился Интер. Конечно, не исключаю того, что Юве может навязать борьбу за чемпионство Интеру, но миланцы, по игре, мне нравятся больше. Стиль игры- быстрый, резкий, разноплановый- привлекает!!! Вобщем, посмотрим, должно быть интересно!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:20
Не могу сказать, что считаю нынешний Ювентус в целом ниже или выше по общему среднему уровню показываемой игры чем Интернационале.

Далее следует ряд клубов, по девятое место включительно, которые сейчас послабее, но всё равно сильны и представляют угрозы в борьбе за чемпионство. Остальные тоже могут отнять очки.
Capral
Capral ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 01:15
Полностью согласен- Серия А превратилась в театр одного актера. Интер по игре имеет заведомое преимущество над остальными, как в прошлом году Наполи. В Юве я не верю, все-таки уступает по игре Интеру и значительно. Посмотрел сегодня Интер. Несмотря на нестатусного соперника, игра интеристов впечатлила! Всё есть в игре команды- и тренерская мысль, и очень острый, быстрый, и агрессивный стиль игры. Мхитарян, своим пасом, при третьем забитом мяче- вновь напомнил себя молодого много лет назад!!! Талант!!! Вобщем, удачи Интеру!!! Буду рад увидеть команду в финале ЛЧ!!! Она этого достойна!!!

А еще, спасибо Интеру- помог мне ставочку поднять!!!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 01:03
А в других лигах не так?
ssspartak
ssspartak
сегодня в 00:51
Всё равно чемпионат Италии сейчас скучен. Интер с Ювентусом бодаются, остальные вялые все.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:45
Серьезная заявка на скудетто!
Всех Интеристов с победой!
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