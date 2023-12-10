«Интер» крупно обыграл «Удинезе» и вернулся на 1-е место в Серии А

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сегодня, 00:39

«Интер» одержал победу над «Удинезе» в матче 15-го тура Серии А (3:0).

На 37-й минуте Хакан Чалханоглу открыл счёт, реализовав пенальти. Федерико Димарко на 42-й удвоил преимущество миланской команды. Маркус Тюрам на 44-й забил 3-й мяч хозяев. На 84-й Лаутаро Мартинес сделал счёт более крупным.

«Интер» лидирует в чемпионате Италии, у клуба в активе 38 очков. «Удинезе» находится на 16-й позиции с 12 баллами.