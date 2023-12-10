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«Сочи» на последних минутах упустил победу на «Оренбургом»

вчера, 18:27
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 18-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 42-й минуте забил нападающий «Сочи» Иван Игнатьев. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Оренбурга» Данила Хотулев сравнял счёт.

«Сочи» идёт на 16-м месте (11 очков), «Оренбург» занимает 14-е место (15 очков).

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 19:25
Если вылетят, то надо обратно в Динамо СПб переименовывать)
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:00
Проект без истории и под чужой личиной уверенно движется к своему краху))
112910415
112910415
вчера в 18:39
такую песню испортили !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:35
Слишком тепло видимо Сочи, на последнем месте, если безвольно пропускают на последних секундах. Поделом.
Очко Оренбурга, как спасение. Это все лучше, чем без очка.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:31, ред.
Казалось бы, играют два аутсайдера, и должна быть рубка за очки наподобие матча с Ахматом. Но ничего подобного мы не увидели. Игра проходила максимально спокойно и в низком темпе.

В первом тайме Сочи был гораздо лучше и должен быть заканчивать игру. Во втором тайме Оренбург немного зашевелился. Оренбург отскочил. Отскочит ли Деограсия?
Гость
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