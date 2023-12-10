«Сочи» на последних минутах упустил победу на «Оренбургом»

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вчера, 18:27

«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 18-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 42-й минуте забил нападающий «Сочи» Иван Игнатьев. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Оренбурга» Данила Хотулев сравнял счёт.

«Сочи» идёт на 16-м месте (11 очков), «Оренбург» занимает 14-е место (15 очков).