«Сочи» на последних минутах упустил победу на «Оренбургом»

«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 18-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 42-й минуте забил нападающий «Сочи» Иван Игнатьев. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Оренбурга» Данила Хотулев сравнял счёт.
«Сочи» идёт на 16-м месте (11 очков), «Оренбург» занимает 14-е место (15 очков).
Очко Оренбурга, как спасение. Это все лучше, чем без очка.
Очко Оренбурга, как спасение. Это все лучше, чем без очка.
В первом тайме Сочи был гораздо лучше и должен быть заканчивать игру. Во втором тайме Оренбург немного зашевелился. Оренбург отскочил. Отскочит ли Деограсия?
В первом тайме Сочи был гораздо лучше и должен быть заканчивать игру. Во втором тайме Оренбург немного зашевелился. Оренбург отскочил. Отскочит ли Деограсия?