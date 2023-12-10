Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Факел» и «Динамо» сыграли вничью

вчера, 15:56
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Факел» и «Динамо» сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ (1:1).

У гостей забил Ярослав Гладышев на 29-й минуте. Хозяева ответили мячом Максима Максимова на 79-й с пенальти.

После поединка «Факел» идет на 11-м месте (21 пункт), «Динамо» находится на 3-й позиции (32 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Жирона» в гостях обыграла «Барселону» и вышла на 1-е место в Ла Лиге
Сегодня, 01:00
«Рома» вдевятером удержала ничью в матче против «Фиорентины»
Сегодня, 00:44
«Краснодар» обыграл ЦСКА и вернулся на 1-е место в таблице РПЛ
Вчера, 21:40
«Рубин» в гостях обыграл «Балтику»
Вчера, 21:38
Дубль Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить «Ньюкасл»
Вчера, 21:24
«Челси» в гостях проиграл «Эвертону»
Вчера, 18:59
Сортировать
Все комментарии
баск
баск ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
Не сердитесь, пжлст..

Про "нервишки" я просто предположил, если напрасно- каюсь)
Если бы Динамо пропустило на 92' такую глупую банку, которую только что пустили армейцы в Краснодаре, я бы тоже нервничал..)

Одномоментно расконцентрировались и впали в ступор из-за небанального исполнения Сперцяном корнера сразу трое- Файзуллаев, Гайч на ближней и отчасти Акинфеев. Глупый гол, очень обидный..

Что касается "искажения"- не знаю, что и добавить..Старый советский анекдот могу рассказать)
-Товарищ судья, нарушения же не было!
Судья:
-Нарушения не было, а пенальти был!"

Я и намекал на судейское злоупотребление, совместное Шафеева и Казарцева.
Один увидел то, чего не мог видеть в точности, а второй с готовностью согласился..
stanichnik
stanichnik ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:49
Доброго Здоровья Володя!
Эмоции улеглись и не буду оправдываться, пусть оценку дают эксперты на Матч ТВ, а основной смысл моего поста во второй его части.
баск
баск ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:32, ред.
Ну так Бальбо "размахивал руками", пытаясь освободиться от откровенных обнимашек Менделя, только и всего.
Главное же в том, что Шафеев из-за Кудряшова не видел эпизода наверняка,
и среагировал на зычный крик Менделя, а не на фол, которого скорее не было
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:09
" Откуда у Шафеева такая непоколебимая уверенность ?". Ставлю себя на его место и вижу следующее: футболист "Динамо" размахивает руками, как орёл крыльями, и попадает одной из них по лицу противоборствующего. Последний... (см.мой первый комментарий) с криками ужаса падает на мёрзлую землю и...страдает. Если арбитр видал эту картину так, как описАл её я, основания для назначения пенальти были.
cska1948
cska1948 ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:04
Что я исказил, если дал цитату из вашего поста и ответил на поставленный вами вопрос?
баск
баск ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:59
    cska1948
    cska1948 ответ баск (раскрыть)
    вчера в 21:49
    "...Простой вопрос- почему не просмотреть эпизод, в чём проблема-то?..."
    --------------------
    Проблема в том, что если ВАР согласен с решением арбитром в поле, то арбитра к монитору не приглашают.
    баск
    баск ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 20:44
    Тут имеется один забавный момент..
    СтОит, кмк, пересмотреть и осмыслить эпизод ещё и в комлексе, а не только
    в части собственно единоборства Бальбуэна и Менделя..

    Исполняется корнер, мяч прилетает в гущу игроков, располагающихся на линии вратарской Шунина.
    Двое из них, вышеупомянутые, борятся за позицию, в ходе чего Мендель кидается оземь с таким воплем, будто ему вырвали ноздри.

    При этом, судья в поле Шафеев находится на линии дуги штрафной, т.е.
    от эпизода довольно далеко, и к тому же обзор единоборства ему закрыт
    Кудряшовым. Но Шафеев без колебаний тычет пальцем на точку.
    С чего бы?

    Это ведь целый пенальти, причём по времени- близкий к концу матча,
    проходящего к тому же на мёрзлом огороде и потому с ещё большей вероятностью влияющий на его исход.
    Простой вопрос- почему не просмотреть эпизод, в чём проблема-то?

    Откуда у Шафеева такая непоколебимая уверенность, что он даже не пытается обратиться к помощи ВАРа, а сидящий на ВАРе известный клоун Казарцев (родом из Воронежа, кстати) не пытается предложить это Шафееву?

    Я не большой любитель конспирологии, но в данном случае вопросы
    выпирают сами собой, и эти вопросы даже повесомее, чем сам вердикт
    Шафеева, по мнению многих- ошибочный..
    ТерSpark
    ТерSpark
    вчера в 20:44
    Динамо в весенней части навряд ли останется в тройке.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:02
    Игра была не очень. Видимо всё таки холод сковывал. Играли при -7, по ощущениям - 12. По поводу пенальти, моё мнение, 50 на 50. На решение судьи. А в Штрафной Факела, тоже моё мнение, Тюкавин изобразил дельфина.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 19:36
    Всё хорошо, но с какого перепугу Динамо могло уйти на перерыв зимним чемпионом? У Краснодара было 35 очков, у Динамо 31) это матчасть)
    mishagrek
    mishagrek ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 19:23
    Да нормальный пенальти, пойдет. Факелу в Самаре такой поставили, тот же Мендель выбивал мяч из своей штрафной, а сзади самарец подкрался. Человек ведь не робот, при беге все равно руками машет, не в карманах же их держать, всё же не во дворе мяч гоняет. Где-то убыло, где-то прибыло.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 19:04, ред.
    Посмотрел запись этого момента с пенальти. Моё мнение, на которое, кстати, всем наплевать ( и это правильно) - 50Х50. Надо отдать должное футболисту "Факела", который после, в общем - то, незначительной отмашки, свалился, как подкошенный, изобразив ужасные страдания. В этот момент он напомнил мне сноп, в который крестьянки на Руси связывали скошенные серпом колосья хлеба, а затем укладывали сноп на поле. Но... отмашка была, а это штрафной удар.
    Не назначил бы, подвергся обструкции со стороны всех кого бы то ни было. И та же повариха тётя Маша в заводской столовой не подала бы ему хлеба к первому блюду.
    cska1948
    cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 18:51
    Иван, добрый вечер! Честно, если бы такой толчок был не в штрафной Факела, а в вашей, то ты бы сказал, что это стопроцентный пенальти? И почему пенальти в ваши ворота левый?
    Михаил Шацк
    Михаил Шацк
    вчера в 18:35
    Задолбали судьи! Таких пенальти можно в каждом матче по десятку ставить...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 17:56
    Отличное замечание. Его бы в уста вечно недовольных. Тут порой через лупу, после нескольких просмотров не определишь, кто из футболистов виноват, т.е. кто нарушил правила. Порой арбитр принимает решение, исходя из внутреннего убеждения, а ему постоянно "тыкают": ты не прав, потому что неправ. Вам плюс.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 17:45
    Даже в таблице стоит графа "О"....чего фантазировать...??
    Факел и Динамо набрали по очку...
    Динамо с 32-мя очками замыкает тройку лидеров...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 17:37
    Братцы, заканчивайте... Пункты, баллы. Что за хрень. Слух режет. Вы же русские люди. Очки - и точка !
    112910415
    112910415
    вчера в 17:35
    тяжелое разочарование для гостевой команды
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 17:25
    Молодцы парни из фк ФАКЕЛ - выстояли.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 17:20
    В любом производстве есть свои допуски: метры, сантиметры, миллиметры; килограммы, граммы, миллиграммы; и есть даже промили. В футболе большинство допусков отданы на откуп судье, а поэтому претензии к нему всегда будут. Будут даже, когда судить будет ИИ.
    fbusvvf8p8ak
    fbusvvf8p8ak
    вчера в 17:18
    В матче не было явного преимущества ни одной из команд. Игра была достаточно равной, с небольшим преимуществом “Динамо”. В целом, обе команды показали неплохую игру, несмотря на отсутствие победы для одной из них.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 16:56, ред.
    нужна была ничья в Воронеже сегодня, чтобы бело - голубы не имели +4 перед зимней паузой, но футболисты динамо были с этим не согласны и по игре должны были увозить с домашнего огорода факела 3 очка...в конце матча ставил у буков на гол Воронежа за 3.05 и поверьте могу высказать своё мнение по поводу пенальти, его НЕ БЫЛО и судья, который похоже уже привык работать в метель или дубак не рассмотрел как игрок хозяев просто дорисовал касание Бальбуэна рукой с головой Меделя ( в финале кубка России в дополнительное время Левников поставил липовую пенку, которая могла стать главным скандалом после дела Казарцева и судейства Иванова в питере при 3-2 на петровском, в финале игрок динамо сам полез в подмышку Литвинову и нашёл контакт своей головой с локтём полузащитника Спартака) я всё к тому, что буквоедство неприемлимо и судьи на VAR должны на повторах определять было ли нарушение или очередной "балет " от соперника, пока такие пенки ставят судьи футболисты будут продолжать искать любой контакт в штрафной оппонента. зимой предлагаю пригласить главу нашего судейского корпуса в эфир матч тв и чтобы тот раз и навсегда объяснил всем когда ставят пенальти за игру рукой в штрафной соперника и тд...болельщикам динамо не унывать, весной ещё поборимся😄😉
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 16:49
    Всегда рад за такие команды как Факел....любят футбол в городе и болельщик ходит на стадион. Вот только поле необходимо подшаминить и довести до уровня .
    Ну а от Динамо не ожидал думал , что возьмут максимум в Воронеже и будут бороться за самые высокие места. Но не все потеряно будет еще и весна... хотя там уже будет другая история не только для Динамо но и для всех команд...
    Red blu
    Red blu
    вчера в 16:47
    Потеряли два очка в матче где надо было обязательно брать три.
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 16:44
    Хороший результат для нас,сами не можемФакел поможет!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 16:42
    Привет Володя!
    Динамовский локоть вне правил, ему всё можно....))
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 16:39
    Можно сколь угодно долго и грязно ругать судью Шафеева за непоследовательность в своих сегодняшних решениях, когда ставил левый пенальти в ворота гостей и не назначенный стопроцентный одиннадцатиметровый в ворота хозяев за толчок Тюкавина, но если грезишь призовыми местами, то побеждать надо убедительно, чтобы ни у кого не было сомнений, а Динамо сегодня это не продемонстрировало.

    Динамо уходит в отпуск на чистом третьем месте и имеет хорошие шансы побороться за тройку в весенней части чемпионата, но для этого надо побеждать не только основных конкурентов, но и в первую очередь, перестать терять очки с командами из второй половины. Болейте за своих, а не против чужих!
    cska1948
    cska1948
    вчера в 16:30
    Тут некоторые сомневаются в справедливости назначенного пенальти. А что надо было благодарность объявить за отмашку? Удар локтем в лицо считается НАРУШЕНИЕМ правил, а нарушение правил в штрафной, это ПЕНАЛЬТИ.
    баск
    баск
    вчера в 16:23, ред.
    Погодные условия, сложившиеся к этому матчу, интересного футбола не обещали. Поле в Воронеже- едва ли не худшее в лиге и без отрицательной температуры с обильным снегом, а с ними и подавно.

    К тому же Факел, как всякая скромная команда, главной задачей которой
    является удержание места в лиге, вынужденно играет в вязкий и жесткий
    футбол, противостоять которому, даже будучи объективно сильнее, совсем
    не просто, а при плохих погодных условиях тем более.

    Краснодар, Спартак, ЦСКА- все они в этом сезоне потеряли очки в Воронеже.
    А мы в октябре не сумели "потушить" Факел даже дома..

    Для Динамо дело осложнялось ещё и тем, что в который раз за эту осень
    максимально боевой состав оказался недоступен- заболел и не поехал
    в Воронеж Нгамалё, а также неделю назад против Рубина потянул икроножную
    Лаксальт.

    Учитывая всё вышесказанное, ставочное собщество давало консенсусный
    коэффициент на ничью 3,35- довольно низкий кэф, преполагающий либо
    малорезультативный ничейный исход, либо чью-то минимальную победу
    с полуслучайным голом (автоголом, рикошетным, с пенальти и т.д.)

    Примерно так всё и вышло.
    Технических ошибок с обеих сторон ввиду люто-огородного газона было много, хотя динамовцы, вообще-то, значительную часть матча в целом контролировали игру и после своего забитого имели неплохие шансы на победу.

    Однако, независимо от спорного характера пенальти (а он был весьма спорен),
    обижаться динамовцам остаётся только на себя- в который уже раз в ходе сезона команде не удалось избежать малодушного соблазна посидеть дома и поодбиваться, удерживая победный счёт.

    Ну вот, посидели, поотбивались.. Обидно.
    Впрочем, это очёчко всё же выводит Динамо на чистое третье место по итогам осени, с чем и поздравляю сораДников.

    Строго говоря, результат этот довольно позитивен, и он несколько превышает
    цели на сезон, объявленные клубом в его начале.
    Придёт ли весной к Динамо аппетит побороться за что-нибудь большее, или
    команда потянет лишь на попытки оборонять достигнутое?

    Ждём весны..
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     