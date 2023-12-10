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вчера, 15:56

«Факел» и «Динамо» сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ (1:1).

У гостей забил Ярослав Гладышев на 29-й минуте. Хозяева ответили мячом Максима Максимова на 79-й с пенальти.

После поединка «Факел» идет на 11-м месте (21 пункт), «Динамо» находится на 3-й позиции (32 балла).