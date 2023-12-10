«Факел» и «Динамо» сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ (1:1).
У гостей забил Ярослав Гладышев на 29-й минуте. Хозяева ответили мячом Максима Максимова на 79-й с пенальти.
После поединка «Факел» идет на 11-м месте (21 пункт), «Динамо» находится на 3-й позиции (32 балла).
Не могу сказать, что Динамо создало много моментов в первом тайме, но, пожалуй, преимущество у гостей все же было, особенно во второй половине. Поэтому и единственный гол заслужили....
Во второй половине Динамо начало очень бодро и должно было удваивать свое преимущество, но кучей моментов гости не воспользовались, а потом просто встали. Факел же побежал, заработал пенальти и вполне мог забивать еще минимум однажды, сполна заслужив итоговую ничью.
Пи.Си. В очередной раз подопечные Лички пропускают в концовке и теряют драгоценные очки.
Не могу сказать, что Динамо создало много моментов в первом тайме, но, пожалуй, преимущество у гостей все же было, особенно во второй половине. Поэтому и единственный гол заслужили....
Во второй половине Динамо начало очень бодро и должно было удваивать свое преимущество, но кучей моментов гости не воспользовались, а потом просто встали. Факел же побежал, заработал пенальти и вполне мог забивать еще минимум однажды, сполна заслужив итоговую ничью.
Пи.Си. В очередной раз подопечные Лички пропускают в концовке и теряют драгоценные очки.
К тому же Факел, как всякая скромная команда, главной задачей которой
является удержание места в лиге, вынужденно играет в вязкий и жесткий
футбол, противостоять которому, даже будучи объективно сильнее, совсем
не просто, а при плохих погодных условиях тем более.
Краснодар, Спартак, ЦСКА- все они в этом сезоне потеряли очки в Воронеже.
А мы в октябре не сумели "потушить" Факел даже дома..
Для Динамо дело осложнялось ещё и тем, что в который раз за эту осень
максимально боевой состав оказался недоступен- заболел и не поехал
в Воронеж Нгамалё, а также неделю назад против Рубина потянул икроножную
Лаксальт.
Учитывая всё вышесказанное, ставочное собщество давало консенсусный
коэффициент на ничью 3,35- довольно низкий кэф, преполагающий либо
малорезультативный ничейный исход, либо чью-то минимальную победу
с полуслучайным голом (автоголом, рикошетным, с пенальти и т.д.)
Примерно так всё и вышло.
Технических ошибок с обеих сторон ввиду люто-огородного газона было много, хотя динамовцы, вообще-то, значительную часть матча в целом контролировали игру и после своего забитого имели неплохие шансы на победу.
Однако, независимо от спорного характера пенальти (а он был весьма спорен),
обижаться динамовцам остаётся только на себя- в который уже раз в ходе сезона команде не удалось избежать малодушного соблазна посидеть дома и поодбиваться, удерживая победный счёт.
Ну вот, посидели, поотбивались.. Обидно.
Впрочем, это очёчко всё же выводит Динамо на чистое третье место по итогам осени, с чем и поздравляю сораДников.
Строго говоря, результат этот довольно позитивен, и он несколько превышает
цели на сезон, объявленные клубом в его начале.
Придёт ли весной к Динамо аппетит побороться за что-нибудь большее, или
команда потянет лишь на попытки оборонять достигнутое?
Ждём весны..
К тому же Факел, как всякая скромная команда, главной задачей которой
является удержание места в лиге, вынужденно играет в вязкий и жесткий
футбол, противостоять которому, даже будучи объективно сильнее, совсем
не просто, а при плохих погодных условиях тем более.
Краснодар, Спартак, ЦСКА- все они в этом сезоне потеряли очки в Воронеже.
А мы в октябре не сумели "потушить" Факел даже дома..
Для Динамо дело осложнялось ещё и тем, что в который раз за эту осень
максимально боевой состав оказался недоступен- заболел и не поехал
в Воронеж Нгамалё, а также неделю назад против Рубина потянул икроножную
Лаксальт.
Учитывая всё вышесказанное, ставочное собщество давало консенсусный
коэффициент на ничью 3,35- довольно низкий кэф, преполагающий либо
малорезультативный ничейный исход, либо чью-то минимальную победу
с полуслучайным голом (автоголом, рикошетным, с пенальти и т.д.)
Примерно так всё и вышло.
Технических ошибок с обеих сторон ввиду люто-огородного газона было много, хотя динамовцы, вообще-то, значительную часть матча в целом контролировали игру и после своего забитого имели неплохие шансы на победу.
Однако, независимо от спорного характера пенальти (а он был весьма спорен),
обижаться динамовцам остаётся только на себя- в который уже раз в ходе сезона команде не удалось избежать малодушного соблазна посидеть дома и поодбиваться, удерживая победный счёт.
Ну вот, посидели, поотбивались.. Обидно.
Впрочем, это очёчко всё же выводит Динамо на чистое третье место по итогам осени, с чем и поздравляю сораДников.
Строго говоря, результат этот довольно позитивен, и он несколько превышает
цели на сезон, объявленные клубом в его начале.
Придёт ли весной к Динамо аппетит побороться за что-нибудь большее, или
команда потянет лишь на попытки оборонять достигнутое?
Ждём весны..
Динамо уходит в отпуск на чистом третьем месте и имеет хорошие шансы побороться за тройку в весенней части чемпионата, но для этого надо побеждать не только основных конкурентов, но и в первую очередь, перестать терять очки с командами из второй половины. Болейте за своих, а не против чужих!
Динамо уходит в отпуск на чистом третьем месте и имеет хорошие шансы побороться за тройку в весенней части чемпионата, но для этого надо побеждать не только основных конкурентов, но и в первую очередь, перестать терять очки с командами из второй половины. Болейте за своих, а не против чужих!