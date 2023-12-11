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Ибрагимович стал советником в компании, которая владеет «Миланом»

вчера, 15:59

Бывший форвард «Милана» Златан Ибрагимович присоединился к RedBird Capital Partners в качестве партнёра и советника владельца команды.

Компания владеет «россонери» с 2022 года.

В «Милане» Ибрагимович будет играть активную роль в спортивных и деловых операциях клуба. В его задачи войдёт развитие игроков и обеспечение высокого уровня их подготовки, продвижение глобального бренда и коммерческих интересов клуба, а также поддержка специальных проектов стратегического значения, включая строительство нового стадиона.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:31
Интересно посмотреть, что он насоветует.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:59
Круто так сразу началась футбольная пенсия у Ибры! Но в него верят ибо он идол, непререкаемый авторитет и топовый бренд в любом деле. И, видимо, это правильная ставка владельцев команды, которая должна принести отличные дивиденды во многих направлениях от спортивных до коммерческих. Удачи Ибре в его новой карьере!
pomor45
pomor45
вчера в 19:58
Советником по отвешиванию пендалей работникам, уволенным с треском.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:51
"Советовать не кули ворочать"
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:21
Главное начать,а дальше будет видно!
arsworld
arsworld
вчера в 18:42
Как говорится- это не Ибрагимович стал советником владельца,а владелец стал советником Ибры. Удачи,верю что у него получится все.
hb43w5m6jvbz
hb43w5m6jvbz
вчера в 17:28
Если кто из руководства что-то не то затеет, Буратиныч быстро пяткой в ухо присоветует
idres
idres
вчера в 17:03
Пожелаю Ибре удачи в этом деле. Думаю что принесет пользу клубу.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 16:53
заслужил Ибра, успехов на новом месте!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 16:33
Вот бы ещё играющим тренером стал! Даст фору и сейчас многим кто в основе
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:23
"А вот и пенсия" - подумал Златан.....
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:09, ред.
Всё о чём, так долго говорили футбольные эксперты - свершилось...)
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