Ибрагимович стал советником в компании, которая владеет «Миланом»

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вчера, 15:59

Бывший форвард «Милана» присоединился к RedBird Capital Partners в качестве партнёра и советника владельца команды.

Компания владеет «россонери» с 2022 года.

В «Милане» Ибрагимович будет играть активную роль в спортивных и деловых операциях клуба. В его задачи войдёт развитие игроков и обеспечение высокого уровня их подготовки, продвижение глобального бренда и коммерческих интересов клуба, а также поддержка специальных проектов стратегического значения, включая строительство нового стадиона.