Экс-футболист Ротенберг рассказал о своей работе в «Локомотиве»

Директор департамента развития молодёжного футбола «Локомотива» высказался о своей сфере деятельности в клубе.

Перед департаментом стоит много важных задач, но ключевыми являются две. Первая — подготовка футболистов, которые будут максимально соответствовать требованиям основной команды. А вторая задача — создание единой системы подготовки для всей структуры «Локомотива», включая молодёжную команду, Академию «Локо» и отделение «Перово». Мы хотим сделать современную единую структуру молодёжного футбола, и большое спасибо клубу, что поддержал эту идею и позволил приступить к её реализации.