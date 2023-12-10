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Экс-футболист Ротенберг рассказал о своей работе в «Локомотиве»

вчера, 08:43

Директор департамента развития молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о своей сфере деятельности в клубе.

Перед департаментом стоит много важных задач, но ключевыми являются две. Первая — подготовка футболистов, которые будут максимально соответствовать требованиям основной команды. А вторая задача — создание единой системы подготовки для всей структуры «Локомотива», включая молодёжную команду, Академию «Локо» и отделение «Перово». Мы хотим сделать современную единую структуру молодёжного футбола, и большое спасибо клубу, что поддержал эту идею и позволил приступить к её реализации.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:22
Какой игрок был, такой и функционер будет.
naycs3t4z7a5
naycs3t4z7a5
вчера в 11:22
От всей души и с глубокой признательностью желаю вам, Борис, выдающихся успехов в вашей поистине бесценной и вдохновляющей деятельности, направленной на развитие молодежного футбола и создание единой эффективной системы подготовки молодых футболистов для всей структуры “Локомотива”. Ваши усилия, несомненно, послужат основой для дальнейшего процветания и лидерства клуба на российской и международной арене.
ОПС
ОПС
вчера в 09:37
А российское гражданство ему видать не с руки.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:58
С такой фамилией не по полю бегать, а в офисе сидеть.
Гость
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